Юлия Санина зажгла на сцене с мужем в образе готической куклы (видео)

Юлия Санина и ее группа The Hardkiss отправились в концертный тур по городам Европы. На одном из концертов Юля показала довольно уникальный стиль.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -видео поклонников группы.

Юлия Санина выступила на сцене в интересном образе

Юлия Санина стала очень интересной для украинцев после участия в шоу "Танцы со звездами", где фактически одержала победу и отдавала всю себя танцам.

После чего ей приписывали роман с партнером Димой Жуком и начали обсуждать личную жизнь Юли с мужем Валом.

Сейчас ходят слухи, что будто весь состав группы живет за границей, и только Санина остается в Киеве и работает, а также переживает кризис в семейной жизни. Но насколько это правда, знают только сами участники группы и семьи Юли.

Пока мы видим, как Санина вместе с мужем и другими участниками группы зажигает на зарубежных сценах и вдохновляет публику.

Скриншоты

Так, на концерте в городе Харлем в Нидерландах Санина вышла на сцену в очень необычном образе готической куклы.

Юля надела черные широкие брюки, кожаную юбку и корсет, затянутый поясом. Все это выглядит как костюм и гармонирует с ее прической, макияжем и сценическим образом, ведь The Hardkiss - это рок-группа.

Следует сказать, что образ Юлии не удивляет, ведь каждый ее сценический костюм имеет свои особенности и позволяет певице перевоплощаться в разные амплуа.