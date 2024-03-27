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Кайли Дженнер показалась в элегантном кожаном платье (фото)

Среда 27 марта 2024 17:01
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Кайли Дженнер показалась в элегантном кожаном платье (фото) Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлия Любченко

Кайли Дженнер имеет непревзойденный вкус, поэтому она умеет выбирать интересную одежду, которая подчеркивает ее фигуру.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль модельерши.

Кайли Дженнер показала образ в кожаном платье

Кожаная одежда уже много лет остается неизменным трендом. Начиналось все с кожаных брюк и пиджаков, потом появились кожаные платья и стали очень модными и популярными среди женщин.

Кайли не стала исключением, она также носит кожаные вещи и платья входят в ее гардероб. И стоит сказать, что на Дженнер обжатое платье смотрится невероятно красиво, ведь подчеркивает его тонкую талию и демонстрирует хороший вкус.

Кайли Дженнер показалась в элегантном кожаном платье (фото)Кайли Дженнер показалась в элегантном кожаном платье (фото)Кайли Дженнер показалась в элегантном кожаном платье (фото)

Кайли Дженнер в черном кожаном платье (фото: instagram.com/kyliejenner)

Так, на крайних фото модельер показала на себе черное кожаное платье, которое имеет элегантный и совсем не пошлый вырез в зоне декольте, а также полностью открытую спину.

Следует сказать, что платье показывает идеальность Кайли. Женщина решила дополнить свой лук почти прозрачными туфлями на каблуке. Они делают силуэт Дженнер еще более изощренным и женственным. Хотя на фоне черных волос модели, этот образ мог бы показаться немного грубым и, в конце концов, все выглядит очень гармонично.

Также следует добавить, что макияж девушки выглядит натурально и спокойно, а это также немаловажная часть полноценного образа.

Кайли Дженнер показалась в элегантном кожаном платье (фото)Кайли Дженнер показалась в элегантном кожаном платье (фото)Кайли Дженнер показалась в элегантном кожаном платье (фото)

Кайли Дженнер в черном кожаном платье (фото: instagram.com/kyliejenner)

Ранее мы рассказывали, как Кайли Дженнер поддерживает идеальную фигуру.

Также читайте, как Кайли Дженнер очаровала сияющим платьем.

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