В Украине подорожал популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине заметно выросли цены на томаты. Причиной являются перебои со снабжением, которые привели к сокращению предложения продукции на рынке.

Какие цены

Основным поставщиком тепличной продукции на украинский рынок сейчас выступает Турция, но в последние несколько недель там отмечались неблагоприятные погодные условия. Это привело к существенному уменьшению поставок тепличных овощей на рынки.

В частности, уже сейчас импортные томаты поступают в продажу по 65-73 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели.

Основной причиной подорожания, по словам продавцов, является то, что предложение тепличных томатов на украинском рынке сократилось до минимума. Большинство тепличных комбинатов уже полностью завершили реализацию овощей. В то же время, спрос на эту продукцию остается стабильно высоким.

Эксперты говорят, что повышение цены на овощи - временное явление. Не исключается, что уже с середины февраля цены на помидоры начнут снижаться, после того, как большинство украинских тепличных комбинатов выйдут на рынок с новым оборотом тепличных овощей.

В целом, сейчас импортные томаты на украинском рынке стоят в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце января 2022 года.

Цены на овощи

По данным сайта Минфин, изменились цены и на другие популярные овощи. По состоянию на 27 января стоимость такова: