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На карті Apple Music зобразили Крим як частину Росії: реакція України

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Київ, Середа 20 жовтня 2021 13:53
На карті Apple Music зобразили Крим як частину Росії: реакція України Фото: МЗС відреагував на карту України без Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна, Дмитро Левицький

В додатку Apple Music for Artists знайшли карту України без Криму, а півострів зображається як частина Росії. У Міністерстві закордонних справ України на це відреагували.

Заяву щодо цієї ситуації зробив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.

За його словами, Міністерство закордонних справ вже доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, аби розібратися в цій ситуації.

"Резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід’ємної частини території України", - заявив він.

Зазначимо, що карта в додатку Apple виглядає зараз так.

На карті Apple Music зобразили Крим як частину Росії: реакція України

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Російська Федерація Україна Крим
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