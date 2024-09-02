Что в вашем доме предвещает несчастье? Узнайте, на что обратить внимание

Суеверия и приметы издавна были неотъемлемой частью жизни людей, помогая им предвидеть возможные невзгоды. Они помогали нашим предкам распознать сигналы опасности и избежать неприятностей.

РБК-Украина (проект Styler) собрала список суеверий о том, что может предупреждать вас о приближающемся несчастье.

Предвестники плохого на кухне

Столовые приборы и посуда издавна имели особое значение в народных приметах, предупреждая о возможных неприятностях. А именно:

Разбитая посуда. Если тарелка или чашка случайно разбивается, это считается дурным знаком, предвещающим несчастье. Обломки нельзя собирать руками, только веником.

Если тарелка или чашка случайно разбивается, это считается дурным знаком, предвещающим несчастье. Обломки нельзя собирать руками, только веником. Трещины в посуде. Если посуда треснула в руках, это означает, что тот, кто ее держал, может иметь плохие намерения в отношении хозяев дома.

Если посуда треснула в руках, это означает, что тот, кто ее держал, может иметь плохие намерения в отношении хозяев дома. Падение столовых устройств. Когда нож падает на пол, ждите мужчину в гостях, если же упала вилка – готовьтесь к приходу женщины. Чтобы предотвратить нежелательных гостей, можно трижды постучать прибором по полу.

Когда нож падает на пол, ждите мужчину в гостях, если же упала вилка – готовьтесь к приходу женщины. Чтобы предотвратить нежелательных гостей, можно трижды постучать прибором по полу. Резка на столе. Нарезание продуктов непосредственно на столе может привести к ссорам или даже разводу между влюбленными.

Нарезание продуктов непосредственно на столе может привести к ссорам или даже разводу между влюбленными. Нож в хлебе. Оставить нож в хлебе после нарезания считается нехорошим знаком, который может предусматривать голод и финансовые затруднения.

Оставить нож в хлебе после нарезания считается нехорошим знаком, который может предусматривать голод и финансовые затруднения. Заем соли. Одалживать соль другому означает передать часть своего счастья и удачи.

Одалживать соль другому означает передать часть своего счастья и удачи. Сметка крошек. Сметка хлебных крошек со стола рукой может привести к финансовым проблемам, поэтому лучше пользоваться для этого тряпкой или салфеткой.

Однако не все приметы так мрачны. Существуют также положительные предсказания:

Если вы заметили, что две ложки случайно скрестились в кастрюле, это сулит быстрое замужество.

Случайное скрещивание ножей во время сервировки стола предвещает путешествие в ближайшем будущем.

Эти народные приметы напоминают нам о том, как даже мелочи могут иметь символическое значение, влияя на наши повседневные дела и взаимоотношения.

Что в вашем доме предполагает несчастье

Славяне издавна верили в знаки, предупреждавшие о возможных неприятностях, и не советовали их игнорировать. Вовремя заметив эти признаки можно было избежать беды. К таким знакам относились:

Внезапное появление насекомых в доме (тараканов, муравьев, мухоловок или клопов) сигнализирует о возможной болезни одного из жителей.

Остановка наручных часов предполагает финансовые трудности, а настенные - проблемы со здоровьем.

Разорванная штора могла предвещать конфликты и ссоры с соседями

Засохшее растение в комнате предупреждает о серии неудач и проблем (в этой комнате нельзя спать).

Разбитое или треснувшее зеркало считалось признаком возможных болезней, плохого самочувствия и трудностей в личной жизни.

Также, если новая лампочка быстро перегорает, это может являться сигналом о предстоящих разногласиях между супругами, поэтому в течение двух недель лучше избегать выяснения отношений. Кроме того, по народным верованиям, нельзя оставлять открытый балкон, окно или форточку, выходя из дома, иначе можно потерять деньги.