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Россияне ночью ударили ракетами по Днепру: среди погибших и раненых есть дети

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Четверг 29 сентября 2022 07:30
Россияне ночью ударили ракетами по Днепру: среди погибших и раненых есть дети Фото: Россияне ночью ударили ракетами по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 29 сентября нанесли ракетный удар по Днепру. Враг попал в жилые кварталы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Пока известно о трех погибших, среди них один ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе 12-летняя девочка. Ее достали из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета", - отметил чиновник.

По словам Резниченко, также полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы - ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть дети.

"В городе повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Изуродованный рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач", - добавил глава ОВА.

Напомним, ночью 29 сентября взрывы были слышны и в Запорожье, в городе объявляли воздушную тревогу.

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