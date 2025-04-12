Йога для спины: 4 простые позы для избежания боли в пояснице

Преподаватель йоги София Дрозд рассказала, что при болях в нижней части спины следует избегать глубоких изгибов спины и быть осторожными с глубокими поворотами.

Эксперт также поделилась 10-минутной тренировкой, которая поможет дома облегчить боль в спине.

Упражнение "кошка-корова"

Чтобы сделать это упражнение, необходимо:

встать на четвереньки, равномерно распределить вес между всеми четырьмя конечностями

вдохните, поднимая голову вверх и опуская живот к полу, тем самым вытягивая позвоночник

выдохните, вытянув спину вверх и прижимая подбородок к груди

Поза йоги кошка-корова (фото: Freepik)

Поза ящерицы

Поза ящерицы нацелена на бедра, пах и внутреннюю часть подколенных сухожилий. Она является незаменимым дополнением к любой практике йоги.

Это также поза, в которой вы можете провести время и позволить силе тяжести повысить вашу гибкость, а именно раскрыть таз и подготовиться к продольному шпагату.

Сделайте шаг одной ногой вперед в форме L, расположите руки на одной линии на полу в передней части коврика. Вдохните, проведите руками к противоположной ноге (только насколько вам удобно), выдохните, проведите руками назад.

Поза из йоги "Ящерица" (фото: Freepik)

Поворот лежа

Это упражнение идеально подходит для утренней зарядки.

Лягте на спину, обнимите колени и слегка прижмите к груди. Держите левой рукой ноги под коленями и опустите колени влево. Побудьте в этом положении некоторое время, а затем повторите упражнение на другую сторону.

Удерживайте это положение в течение минуты, сосредотачиваясь на дыхании.

Повороты ногами лежа (фото: Freepik)

Ноги вверх

Из положения полулежа приподнимите бедра и положите подушку или валик под низ и поддерживайте нижнюю часть спины. Медленно поднимите одну ногу, а затем другую, мягко согните колени, найдите удобное место, чтобы ноги свисали.

Сядьте правой стороной к стене, согнув колени. Поднимите ноги к стене, разворачивая корпус. Расположите бедра у стены или немного дальше.

Положите руки в любое удобное положение. Задержитесь в таком положении, чтобы вернуться на пол, осторожно отодвиньтесь от стены.

Согните колени, кладя их на грудную клетку. Перевернитесь на правый бок. Отдохните несколько минут, прежде чем медленно перейти в вертикальное положение.

Удерживайте эту позицию в течение минуты или столько, сколько вам удобно, сосредотачиваясь на дыхании.

Поза йоги "Ноги вверх" (фото: кадр из видео)