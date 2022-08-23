Йодная профилактика в случае радиационной аварии: медики дали ответы на важные вопросы

В условиях постоянных угроз со стороны России о применении ядерного оружия, в МОЗ объясняют украинцам, что такое йодная профилактика и кому нужно принимать препарат йодида калия.

Об этом говорится в Telegram-канале Министерства охраны здоровья Украины.

Какая опасность может нам грозить

Как объясняют медики, в случае аварии на ядерных установках атомной станции может произойти выброс радиоизотопов йода, цезия, стронция и других радионуклидов. Может образоваться радиационное облако, которое будет загрязнять грунт, поверхности, еду и воду.

Осадки из такого облака могут спровоцировать внешнее и внутреннее облучение, а значительная часть выбросов содержит радиоактивный йод - так называемый, "плохой йод". Он быстро поглощается щитовидной железой и вызывает различные заболевания.

Чтобы уменьшить негативное воздействие радиоактивного йода на щитовидку, используют калий йодид. Но принимать в профилактических мерах этот препарат нужно только после официального оповещения об угрозе выбросов и необходимости проведения йодной профилактики.

Самый оптимальный эффект йодной профилактики достигается при приеме препарата за 6 часов до прихода радиоактивного облака. Также прием препарата будет эффективным во время прихода облака и 6 часов после.

В Украине йодид калия закуплен в достаточном объеме и в каждом регионе он есть. В случае аварии его оперативно начнут выдавать в специальных пунктах.

Какие дозы йодида калия рекомендованы

Дети до 1 месяца - 16 мг

Дети от 1 месяца до 3 лет - 32 мг

Дети от 3 до 12 лет - 62,5 мг

Подростки от 13 до 18 лет, взрослые до 40 лет, беременные и кормящие матери - 125 мг.

Людям старше 40 лет йодид калия не назначают.

Почему нельзя принимать йодид калия в больших количествах

Этот препарат временно блокирует функции щитовидной железы и одноразовое употребление практически не влияет на здоровье. Но, если препарат применять в течении длительного времени, повышается риск снижения функций щитовидной железы.

Поэтому медики не рекомендуют принимать йодид калия или другие препараты с йодом без потребности, для профилактики, и через 24 часа после угрозы.

Также в МОЗ ответили на самые распространенные вопросы о приеме йодида калия.

Раствор йода неэффективен. Другие виды йодных растворов не впитываются и не накапливаются в щитовидной железе, а значит, защитить не смогут.

Людям после 40 лет йодид калия не назначают. Дело в том, что взрослый организм после 40 лет почти не накапливает радиоактивный йод. Прием йодида калия может нанести им больше вреда, чем пользы.

Другие препараты йодида калия. Другие препараты йодида калия, но с меньшим количеством активного вещества, в том числе и различные добавки, содержат в сотни раз меньшую дозу калия йодида, чем это нужно для профилактики облучения в случае ядерных взрывов. Прием таких препаратов недостаточно эффективно.

Дозы препарата детям. Нужно очень внимательно относиться к расчету дозировки для детей и лучше это доверить врачу. Не путайте миллиграммы (мг) и микрограммы (мкг).

Беременные и кормящие после 40 лет. Если женщина старше 40 лет беременна или кормит грудью, то ей показана профилактика йодида калия. Во время беременности и кормления щитовидка более активна, и она может поглощать радиоактивный йод.

Удаленная щитовидка. При полном удалении йодная профилактика будет не нужна. При удалении одной доли - понадобится консультация врача.

Когда принимать йодид калия. Только после оповещения от официальных органов власти. Для профилактики заранее принимать йодид калия нельзя. В идеале - за 6 часов до влияния радиоактивного йода и не позднее, чем через 24 часа после. В другое время препарат будет бесполезен.

Принимали препарат ранее. Если вы пили йодид калия для профилактики - немедленно прекратите, это сильно может навредить вашему организму. Если вы пили какие-то добавки с меньшей дозой активного вещества - профилактику в случае аварии проводить все равно будет нужно.