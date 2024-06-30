6 популярных напитков, которые сильно вредят кишечнику

Здоровье вашего кишечника имеет решающее значение для общего состояния. Плохо функционирующий кишечник может привести к тяжелым побочным эффектам, таким как усталость, проблемы с кожей и пищевая непереносимость. К тому же есть напитки, которые могут нанести серьезный вред.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Сладкий чай

Эксперт по пищевым вопросам Тоби Амидора рассказал, что одним из худших напитков для здоровья кишечника являются напитки с добавлением сахара, такие как лимонад и сладкий чай.

Продукты с высоким содержанием сахара могут способствовать воспалению и сдвинуть баланс между "хорошим" и "плохим" микробиомом кишечника, что может привести к плохим последствиям для здоровья.

Если вам хочется сладкого холодного напитка, выбирайте 100% фруктовый сок без добавления сахара.

Энергетические напитки

Если вы употребляете эти энергетические напитки, чтобы снять ежедневную усталость, следует отказаться от этой привычки.

Эти энергетические напитки с высоким содержанием кофеина могут вызвать гастрит, воспаление, усиление перистальтики кишечника и диарею.

Избыток кофеина может привести к тому, что желудок будет выделять больше кислоты, чем обычно, что может усугубить симптомы рефлюкса.

Кофе

Напитки с кофеином, такие как кофе, являются стимуляторами, улучшающими перистальтику кишечника. К тому же эти напитки могут ускорить работу желудочно-кишечного тракта.

Этот стимулирующий эффект может спровоцировать жидкий стул или диарею, что в свою очередь может привести к обезвоживанию. Кроме того, кофеин является мягким мочегонным средством, а это значит, что вы также будете часто бегать в туалет.

Газированные напитки

Возможна связь между газированными напитками и расстройством желудка.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что употребление газированных безалкогольных напитков может увеличить риск рака поджелудочной железы.

Алкоголь

Регулярное употребление слишком большого количества пива, коктейлей или бокалов вина может повлиять на микробиоту, вызывая дисбаланс бактерий в кишечнике с чрезмерным разрастанием плохих, нездоровых бактерий.

Этот дисбаланс приводит к воспалению. Хроническое злоупотребление алкоголем также может повредить клетки, повышая его проницаемость, что позволяет бактериям и токсинам, которые они производят, проникать в кровь.

Шоколадные напитки

У некоторых людей употребление шоколадных напитков может привести к кислотному рефлюксу. Это когда кислота в пищеводе возвращается назад, вызывая изжогу.

Если вы чувствуете кислотный рефлюкс чаще двух раз в неделю, у вас может быть диагностирована более тяжелая форма кислотного рефлюкса, известная как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.