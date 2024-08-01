Должны быть в рационе: 6 полезных продуктов, которые помогут снизить риск рака кишечника

Колоректальный рак, также известный как рак толстой и прямой кишки, обычно обнаруживают на поздней стадии, поскольку может протекать без симптомов. Предотвратить возникновение болезни всегда легче, чем лечить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.

Почему возникает рак кишечника

Злокачественные опухоли образуются в результате неконтролируемого размножения аномальных клеток.

Факторы окружающей среды и образ жизни человека также играют немаловажную роль. Риск возникновения рака кишечника повышает:

малоподвижный образ жизни

наличие вредных привычек (курение и употребление алкоголя)

употребление малого количества клетчатки и других вредных продуктов

недостаточное употребление воды

чрезмерное употребление красного мяса и ультрапереработанной пищи, в частности колбас, копченых продуктов, фастфуда

Какие продукты помогут снизить риск

По словам гастроэнтеролога, существуют продукты, которые могут помочь снизить риск рака кишечника.

Фрукты и овощи

Они содержат много витаминов, минералов, антиоксидантов и пищевых волокон.

Цельнозерновые продукты

Эксперт отметила, что такие продукты содержат пищевые волокна, стимулирующие сокращение кишечника и помогают формироваться стулом.

Также они являются отличным источником пребиотиков, дают сытость на длительное время, что помогает уменьшить количество перекусов и сладостей.

К тому же они способствуют стабилизации уровня сахара благодаря высокому содержанию растворимых волокон.

Растительные белки

Содержатся в семенах, орехах, бобовых и сое. Они имеют низкое содержание насыщенных жиров по сравнению с белками животного происхождения, но это не означает, что следует исключить последние из рациона.

Кроме того, они содержат пребиотики - олигосахариды и пектин.

Рыба

Люди, употребляющие рыбу на постоянной основе, имеют меньший риск развития рака кишечника. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в морской рыбе, обладают противовоспалительными свойствами.

Рыба содержит также селен и витамин Д.

Кисломолочные продукты

Содержат лакто и бифидобактерии, которые в свою очередь помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

Зеленый чай

Содержит такие полезные соединения, как полифенолы и катехины, обладающие антиоксидантными свойствами.

Курение и рак толстой кишки

Курение значительно повышает риск возникновения рака толстой кишки и распространенных новообразований. Доказано, что у курильщиков почти в два раза чаще возникают полипы толстой кишки.

Рак в результате курения может возникать даже в молодом возрасте. В то же время, чем дольше пациент курит, тем больше риск колоректального рака и полипов толстой кишки.

После того как человек бросил курить, риск рака толстой кишки снижается, но он остается повышенным еще в течение 20-30 лет.