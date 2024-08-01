Должны быть в рационе: 6 полезных продуктов, которые помогут снизить риск рака кишечника
Колоректальный рак, также известный как рак толстой и прямой кишки, обычно обнаруживают на поздней стадии, поскольку может протекать без симптомов. Предотвратить возникновение болезни всегда легче, чем лечить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.
Почему возникает рак кишечника
Злокачественные опухоли образуются в результате неконтролируемого размножения аномальных клеток.
Факторы окружающей среды и образ жизни человека также играют немаловажную роль. Риск возникновения рака кишечника повышает:
- малоподвижный образ жизни
- наличие вредных привычек (курение и употребление алкоголя)
- употребление малого количества клетчатки и других вредных продуктов
- недостаточное употребление воды
- чрезмерное употребление красного мяса и ультрапереработанной пищи, в частности колбас, копченых продуктов, фастфуда
Какие продукты помогут снизить риск
По словам гастроэнтеролога, существуют продукты, которые могут помочь снизить риск рака кишечника.
Фрукты и овощи
Они содержат много витаминов, минералов, антиоксидантов и пищевых волокон.
Цельнозерновые продукты
Эксперт отметила, что такие продукты содержат пищевые волокна, стимулирующие сокращение кишечника и помогают формироваться стулом.
Также они являются отличным источником пребиотиков, дают сытость на длительное время, что помогает уменьшить количество перекусов и сладостей.
К тому же они способствуют стабилизации уровня сахара благодаря высокому содержанию растворимых волокон.
Растительные белки
Содержатся в семенах, орехах, бобовых и сое. Они имеют низкое содержание насыщенных жиров по сравнению с белками животного происхождения, но это не означает, что следует исключить последние из рациона.
Кроме того, они содержат пребиотики - олигосахариды и пектин.
Рыба
Люди, употребляющие рыбу на постоянной основе, имеют меньший риск развития рака кишечника. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в морской рыбе, обладают противовоспалительными свойствами.
Рыба содержит также селен и витамин Д.
Кисломолочные продукты
Содержат лакто и бифидобактерии, которые в свою очередь помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника.
Зеленый чай
Содержит такие полезные соединения, как полифенолы и катехины, обладающие антиоксидантными свойствами.
Курение и рак толстой кишки
Курение значительно повышает риск возникновения рака толстой кишки и распространенных новообразований. Доказано, что у курильщиков почти в два раза чаще возникают полипы толстой кишки.
Рак в результате курения может возникать даже в молодом возрасте. В то же время, чем дольше пациент курит, тем больше риск колоректального рака и полипов толстой кишки.
После того как человек бросил курить, риск рака толстой кишки снижается, но он остается повышенным еще в течение 20-30 лет.
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