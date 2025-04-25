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Ешьте и худейте: топ-5 салатов, которые помогут получить идеальную талию

Названы 5 салатов, которые способствуют потере веса (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Получить стройную талию без жестких диет можно, если добавить в свой рацион вкусные, легкие и полезные салаты. Они помогут подтянуть фигуру, зарядят энергией и порадуют вкусовые рецепторы.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает также, каких продуктов избегать при похудении.

Салат из огурцов, редиса и зелени

Нутрициолог Ольга Шаевская рассказала, что этот салат "легкий" для желудка, богатый водой и витаминами и имеет низкую калорийность.

Ингредиенты:

  • свежие огурцы
  • редис
  • зеленый лук, укроп, петрушка
  • йогурт 2% или кефир (вместо майонеза)
  • соль, перец

Салат из огурцов и редиса (фото: Freepik)

Салат "щетка"

Его еще называют свекольный детокс.

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

  • сырая морковь и свекла
  • квашеная капуста или свежая
  • капуста
  • лимонный сок
  • оливковое масло (1 ч.л.)

Преимущества для организма: стимулирует пищеварение, очищает кишечник и снижает вздутие живота.

Салат "щетка" (фото: today)

Салат с брокколи и шпинатом

Ингредиенты:

  • вареная или пропаренная брокколи
  • свежий шпинат
  • помидоры черри
  • семена льна или кунжута
  • оливковое масло + лимонный сок

Такой салат - это источник клетчатки, антиоксидантов и железа.

Салат с брокколи и шпинатом (фото: Freepik)

Салат из капусты, яблока и моркови

Ингредиенты:

  • белокочанная капуста
  • тертая морковь
  • тертое яблоко
  • немного лимонного сока
  • 1 ч.л. масла (льняное или оливковое)

Преимуществами является то, что этот салат хорошо стимулирует метаболизм.

Салат из капусты и моркови (фото: Freepik)

Салат из авокадо и огурца

Ингредиенты:

  • авокадо (1/2)
  • огурец
  • руккола или салат
  • лимонный сок
  • семена (тыквенные, льняные)

Салат содержит полезные жиры и хлорофилл, а это отличный источник заряда энергии и сытость без вреда для фигуры.

Салат из авокадо и огурца (фото: Freepik)

Каких продуктов избегать при похудении

Сладкие напитки

Сладкие напитки, такие как газировка, содержат много калорий и сахар. Они тесно связаны с увеличением веса и могут негативно повлиять на здоровье, если потреблять их без контроля.

Эти жидкие калории быстро накапливаются и не утоляют голод. Даже фруктовые соки могут быть проблематичными из-за высокого содержания сахара.

Жареные блюда

Лучше избегать картофеля фри, жареной курицы и других любимых жирных продуктов. Они обычно содержат много калорий и нездоровых жиров и способствуют увеличению веса и другим проблемам со здоровьем.

Картофель фри не только содержат очень много калорий и жира, но и связан с увеличением веса и ожирением.

Красное мясо

Жирные куски красного мяса и жареное мясо содержат много насыщенных жиров и калорий, что затрудняет потерю веса. Исследования обнаружили связь между потреблением мяса и увеличением веса.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Ольги Шаевской и сайт Hindustan times.

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