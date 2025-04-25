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Їжте і худніть: топ-5 салатів, які допоможуть отримати ідеальну талію

Названо 5 салатів, які сприяють втраті ваги (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Отримати струнку талію без жорстких дієт можна, якщо додати до свого раціону смачні, легкі та корисні салати. Вони допоможуть підтягнути фігуру, зарядять енергією та потішать смакові рецептори.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також, яких продуктів уникати при схудненні.

Салат з огірків, редиски та зелені

Нутриціолог Ольга Шаєвська розповіла, що цей салат "легкий" для шлунку, багатий на воду та вітаміни та має низьку калорійність.

Інгредієнти:

  • свіжі огірки
  • редис
  • зелена цибуля, кріп, петрушка
  • йогурт 2% або кефір (замість майонезу)
  • сіль, перець

Салат з огірків та редиски (фото: Freepik)

Салат "щітка"

Його ще називають буряковий детокс.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • сира морква та буряк
  • ﻿﻿квашена капуста або свіжа
  • капуста
  • лимонний сік
  • оливкова олія (1 ч.л.)

Переваги для організму: стимулює травлення, очищає кишківник та знижує здуття живота.

Салат "щітка" (фото: today)

Салат із броколі та шпинатом

Інгредієнти:

  • варена або пропарена броколі
  • свіжий шпинат
  • помідори чері
  • насіння льону або кунжуту
  • оливкова олія + лимонний сік

Такий салат - це джерело клітковини, антиоксидантів і заліза.

Салат з броколі та шпинатом (фото: Freepik)

Салат із капусти, яблука та моркви

Інгредієнти:

  • білокачанна капуста
  • терта морква
  • терте яблуко
  • трохи лимонного соку
  • 1 ч.л. олії (лляна або оливкова)

Перевагами є те, що цей салат добре стимулює метаболізм.

Салат з капусти та моркви (фото: Freepik)

Салат з авокадо та огірка

Інгредієнти:

  • авокадо (1/2)
  • огірок
  • рукола або салат
  • лимонний сік
  • насіння (гарбузове, льону)

Салат містить корисні жири та хлорофіл, а це чудове джерело заряду енергії та ситість без шкоди для фігури.

Салат з авокадо та огірка (фото: Freepik)

Яких продуктів уникати при схудненні

Солодкі напої

Солодкі напої, такі як газована вода, містять багато калорій і цукор. Вони тісно пов’язані зі збільшенням ваги та можуть негативно вплинути на здоров’я, якщо споживати їх без контролю.

Ці рідкі калорії швидко накопичуються і не втамовують голод. Навіть фруктові соки можуть бути проблематичними через високий вміст цукру.

Смажені страви

Краще уникати картоплі фрі, смаженої курки та інших улюблених жирних продуктів. Вони зазвичай містять багато калорій і нездорових жирів і сприяють збільшенню ваги та іншим проблемам зі здоров’ям.

Картопля фрі не тільки містять дуже багато калорій і жиру, але й пов'язана зі збільшенням ваги та ожирінням.

Червоне м'ясо  

Жирні шматки червоного м’яса та смажене містять багато насичених жирів і калорій, що ускладнює втрату ваги. Дослідження виявили зв’язок між споживанням м’яса та збільшенням ваги.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Ольги Шаєвської та сайт Hindustan times.

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