Їжте і худніть: топ-5 салатів, які допоможуть отримати ідеальну талію

Отримати струнку талію без жорстких дієт можна, якщо додати до свого раціону смачні, легкі та корисні салати. Вони допоможуть підтягнути фігуру, зарядять енергією та потішать смакові рецептори.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також, яких продуктів уникати при схудненні.
Нутриціолог Ольга Шаєвська розповіла, що цей салат "легкий" для шлунку, багатий на воду та вітаміни та має низьку калорійність.
Інгредієнти:
Його ще називають буряковий детокс.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Переваги для організму: стимулює травлення, очищає кишківник та знижує здуття живота.
Інгредієнти:
Такий салат - це джерело клітковини, антиоксидантів і заліза.
Інгредієнти:
Перевагами є те, що цей салат добре стимулює метаболізм.
Інгредієнти:
Салат містить корисні жири та хлорофіл, а це чудове джерело заряду енергії та ситість без шкоди для фігури.
Солодкі напої
Солодкі напої, такі як газована вода, містять багато калорій і цукор. Вони тісно пов’язані зі збільшенням ваги та можуть негативно вплинути на здоров’я, якщо споживати їх без контролю.
Ці рідкі калорії швидко накопичуються і не втамовують голод. Навіть фруктові соки можуть бути проблематичними через високий вміст цукру.
Смажені страви
Краще уникати картоплі фрі, смаженої курки та інших улюблених жирних продуктів. Вони зазвичай містять багато калорій і нездорових жирів і сприяють збільшенню ваги та іншим проблемам зі здоров’ям.
Картопля фрі не тільки містять дуже багато калорій і жиру, але й пов'язана зі збільшенням ваги та ожирінням.
Червоне м'ясо
Жирні шматки червоного м’яса та смажене містять багато насичених жирів і калорій, що ускладнює втрату ваги. Дослідження виявили зв’язок між споживанням м’яса та збільшенням ваги.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Ольги Шаєвської та сайт Hindustan times.