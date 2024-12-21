До еды или после? Две ошибки в употреблении кофе, которые все игнорируют
Кофе по утрам нужно уметь пить правильно, чтобы не навредить своему организму. Есть главные ошибки, которые допускает каждый.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала врач-эндокринолог, диетолог, автор книги "Стрес крізь життя - мій mood" Екатерина Толстикова.
Основные ошибки
Пить во время еды
Кофе нельзя употреблять вместе с едой, потому что он имеет много дубильных веществ и может выводить минералы, особенно железо, цинк и кальций.
Поэтому его употреблять лучше через 40-60 минут после еды, особенно белковой и той, которая содержит железо.
На голодный желудок
Такой напиток нельзя употреблять натощак, потому что это влияние на слизистую оболочку - это выброс желудочного сока. Через некоторое время это может привести к гастриту, нарушению слизистой оболочки и нарушению работы вообще ЖКТ.
К тому же кофе имеет диарегейный эффект, поэтому употребление натощак может ослаблять моторику, ускорять перистальтику. Кроме того, он имеет влияние на кортизол.
"Утренний кортизол высокий и человек находится в стрессе, не очень хорошая стратегия пить кофе натощак без завтрака. Правила есть, просто надо понимать в каком состоянии ваш организм", - пояснила эксперт.
Добавим, что также стоит стараться пить кофе без сладостей.
В общем каждому стоит придерживаться безопасной дозы кофе в день - одна чашка.
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