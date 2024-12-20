Как создать "пищевой щит" против стресса: практические советы

Стресс - неотъемлемая часть современной жизни. Но есть два действенных метода, которые помогут восстановить спокойствие и гармонию в организме, а также улучшить общее состояние здоровья.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала врач-эндокринолог, диетолог, автор книги "Стресс сквозь жизнь - мой mood" Екатерина Толстикова.

Как питаться, чтобы не было стресса

Екатерина рассказала, что первым делом надо создать структуру рациона, чтобы она вообще была как график.

"Например, есть завтрак в 9:00, обед в час, перекус или третий прием в четыре и ужин в восемь. Это будет стабилизировать", - отметила диетолог.

По словам эксперта, не надо демонизировать продукты питания и запрещать себе есть.

"Во-вторых, если есть определенная демонизация продуктов, я бы посоветовала консультацию психолога или психотерапевта. Если стресс сильно выбивает из колеи, возможно, даже терапия в виде антидепрессантов или саплементации для поддержания биохимического уровня тех веществ, которые вырабатываются на стресс и меняют поведение человека", - рассказала она.

Толстикова добавила, что длительный стресс очень истощает человека.

"Если это постоянно и хроническая история, да, это достаточно сложно с ним жить. Ну, на самом деле не сложно, просто люди адаптируются, они не понимают, где стресс, а где уже нет. То есть они уже находятся в таком состоянии, что они не знают, как можно жить лучше, как они когда-то жили, например, лучше, или вообще не знали этого", - резюмировала она.