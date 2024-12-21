До їжі чи після? Дві помилок у вживанні кави, які всі ігнорують
Каву вранці потрібно вміти пити правильно, щоби не нашкодити своєму організму. Є головні помилки, яких допускається кожен.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла лікар-ендокринолог, дієтолог, авторка книги "Стрес крізь життя - мій mood" Катерина Толстікова.
Основі помилки
Пити під час їжі
Каву не можна вживати разом з їжею, бо вона має багато дубильних речовин та може виводити мінерали, особливо залізо, цинк і кальцій.
Тому її вживати краще через 40-60 хвилин після їди, особливо білкової та тої, яка містить залізо.
На голодний шлунок
Такий напій не можна вживати натщесерце, бо це вплив на слизову оболонку - це викид шлункового соку. Через певний час це може призвести до гастриту, порушення слизової оболонки та порушення роботи взагалі ШКТ.
До того ж кава має діарегейний ефект, тому вживання натщесерце може послаблювати моторику, пришвидшувати перистальтику. Крім того, вона має вплив на кортизол.
"Ранковий кортизол високий і людина перебуває в стресі, не дуже гарна стратегія пити каву натщесерце без сніданку. Правила є, просто треба розуміти в якому стані ваш організм", - пояснила експерт.
Додамо, що також варто намагатися пити каву без солодощів.
Загалом кожному варто дотримуватись безпечної дози кави на день - одна чашка.
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Також вона пояснювала, як створити "харчовий щит" проти стресу.
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