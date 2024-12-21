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До їжі чи після? Дві помилок у вживанні кави, які всі ігнорують

Субота 21 грудня 2024 11:30
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До їжі чи після? Дві помилок у вживанні кави, які всі ігнорують Яких помилок уникати при вживанні кави (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Каву вранці потрібно вміти пити правильно, щоби не нашкодити своєму організму. Є головні помилки, яких допускається кожен.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла лікар-ендокринолог, дієтолог, авторка книги "Стрес крізь життя - мій mood" Катерина Толстікова.

Основі помилки

Пити під час їжі

Каву не можна вживати разом з їжею, бо вона має багато дубильних речовин та може виводити мінерали, особливо залізо, цинк і кальцій.

Тому її вживати краще через 40-60 хвилин після їди, особливо білкової та тої, яка містить залізо.

На голодний шлунок

Такий напій не можна вживати натщесерце, бо це вплив на слизову оболонку - це викид шлункового соку. Через певний час це може призвести до гастриту, порушення слизової оболонки та порушення роботи взагалі ШКТ.

До того ж кава має діарегейний ефект, тому вживання натщесерце може послаблювати моторику, пришвидшувати перистальтику. Крім того, вона має вплив на кортизол.

"Ранковий кортизол високий і людина перебуває в стресі, не дуже гарна стратегія пити каву натщесерце без сніданку. Правила є, просто треба розуміти в якому стані ваш організм", - пояснила експерт.

Додамо, що також варто намагатися пити каву без солодощів.

Загалом кожному варто дотримуватись безпечної дози кави на день - одна чашка.

Раніше Катерина Толстікова розповідала, які аналізи потрібно здати негайно, якщо виникла постійна втома.

Також вона пояснювала, як створити "харчовий щит" проти стресу.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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