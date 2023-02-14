В Церкви объяснили, что не так с легендой о святом Валентине

В День влюбленных 14 февраля в календаре православной церкви на самом деле чтят память десяти святых, среди которых нет Валентина. О герое многих легенд, который считается покровителем всех любящих сердец, в эту дату не упоминает и Римско-католическая церковь.

Какое же отношение имеет святой Валентин к влюбленным, откуда взялись истории о римском мученике и небесном патроне пар, что в них правда, а что - мифы?

Как отмечают священники, несмотря на то, что в названии самого романтического праздника 14 февраля есть слово "святой" - он отнюдь не церковный.

Дело в том, что канонизированные Церковью святые по имени Валентин в своих житиях не имеют фактов, которые хоть как-то были связаны с популярными легендами о "покровительстве влюбленным", "запрещенных венчаниях" и т.д., обращают внимание в ПЦУ.

Какой праздник отмечается в церквях 14 февраля

Православная Церковь по своему календарю в этот день вспоминает память десяти святых, среди которых мученики Трифон, Перпетуя, Сатир, Ревокат, Сатурнил, Секунд, Фелицитата, Петр и Вендимиан. Также 14 февраля в этом году - предпразднство Сретение Господня.

Римско-Католическая Церковь в этот день чтит память славянских просветителей и покровителей Европы святых Кирилла и Мефодия.

В "Римском мартирологе" - книге с указанием местных дней памяти, но не являющейся общецерковным календарем - 14 февраля чествуется память еще десяти святых, среди которых есть и святой Валентин.

Три мученика Валентина

"Если исследовать древние римские мартирологи, то там упоминаются не менее трех святых Валентины", - рассказывают в ПЦУ и добавляют, что двое из этих мучеников пострадали в Риме во второй половине III века, и оба были похоронены на дороге Фламини, но на разном расстоянии от города.

Один из них был епископом города Интерамна (ныне город Терни в Италии), и он прославился чудесами исцелений, обратил высокопоставленных язычников в христианство, за что был казнен в 269 году.

Другой мученик Валентин был священником в Риме - и кроме этих сведений о нем больше ничего не известно.

А о третьем мученике Валентине известно лишь то, что он пострадал в Карфагене (знаменитый древний город, расположенный на побережье Северной Африки в современном Тунисе).

"В IX веке эти святые Валентины в мартирологах упоминаются еще отдельно, но позже, вероятно, произошло смешение житий этих святых, и в средневековых документах уже упоминается один святой Валентин. Он и стал героем "Золотой легенды" Якова Ворагинского - сборника христианских легенд и авторских житий святых (агиографий), ставшего бестселлером позднего Средневековья в западной культуре", - рассказывают в Церкви.

Что не так с легендой о "святом Валентине"?

Как указывается в общеизвестной легенде, святой Валентин "венчал влюбленные пары, несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II". А все, якобы, из-за убеждения правителя о том, что мужчины без жен и детей будут лучшими воинами.

Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, ведь при жизни реальных святых с именем Валентин, в III веке, вообще еще не существовало особого чина церковного венчания, обращают внимание в ПЦУ.

На самом деле тогда в Римской империи брак заключался в соответствии с гражданскими законами, а христиане женились по благословению епископа.

Также важно учитывать, что запрет на брак воинов регулярной римской армии, существовавший в течение 180 лет, был упразднен императором Септимием Севером еще в 197 году, то есть до описываемых легендой времен.

Таким образом в ПЦУ резюмируют, что несмотря на использование имени святого Валентина мифология современного светского празднования "не имеет общности ни с фактами истории, ни с церковной традицией".

"Господь призывает всех верующих к искренней и жертвенной любви не только в определенный день, но и всю жизнь. И мы искренне желаем, чтобы вы любили и проявляли свою христианскую любовь не только в определенные дни в году, но и всегда. Ибо истинная любовь никогда не проходит", - обращаются в Православной церкви Украины.