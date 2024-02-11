Романтические идеи маникюра ко Дню Святого Валентина (фото)

В День святого Валентина каждая девушка хочет выглядеть невероятно, но ради этого нужно заранее решить, каким будет ваш образ и маникюр – один из главных элементов.

Романтические идеи маникюра ко Дню Святого Валентина

Маникюр до 14 февраля может быть не только в красных оттенках, на самом деле идей может быть множество. Вы можете сделать дизайн в светлых тонах с элементами праздничного дизайна, можно выбрать розовый цвет, являющийся символом романтики и влюбленности. А еще он выглядит более спокойным и нежным.

А вот красный - это уже цвет настоящей любви и страсти, он может демонстрировать долгую любовь, которая пожтверждена в паре годами.

Маникюр в чудесных оттенках с романтическим дизайном продемонстрирует нежные чувства к партнеру. А также тем, кто не любит красить ногти яркими лаками и делать на маникюре акцент.

Относительно дизайна - он может быть разнообразным, но поскольку это День всех влюбленных, то лучшим вариантом станут сердечки. Но их можно также сделать разными. Маленькими, большими, белыми, красными, розовыми, то есть выбор есть.

Еще одним из символов влюбленности есть поцелуи и их также можно изобразить на ноготках для создания праздничного и романтического настроения. Итак, предлагаем посмотреть интересные и оригинальные варианты романтического маникюра.

Маникюр ко Дню Святого Валентина (фото: Pinterest)