Есть или не есть? Опасно ли для здоровья употреблять шкурку от сала
Сало - это традиционный продукт украинской кухни, который пользуется большой популярностью. Однако, вокруг употребления кожуры от сала существует много споров и мифов. Некоторые считают ее вредной и несъедобной, другие же, наоборот, видят в ней пользу.
Можно ли есть кожуру от сала, и какие свойства она имеет - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Что нужно знать о кожуре от сала
На самом деле, кожуру от сала не только можно есть, но это очень полезно. Конечно, это касается правильно обработанной и приготовленной кожуры. Сырую кожуру употреблять не рекомендуется.
Полезные свойства кожуры от сала
Источник витаминов и минералов
Кожура содержит витамины группы В, РР, Е, Н, а также минералы, такие как кальций, фосфор, магний, железо и другие.
Коллаген
В ней много коллагена, который является важным для здоровья суставов, кожи и волос.
Пищевые волокна
Кожура содержит пищевые волокна, которые способствуют нормализации пищеварения и очищению организма от токсинов.
Как правильно употреблять кожуру от сала
Термическая обработка
Кожуру необходимо подвергать термической обработке - варить, запекать или жарить.
Очищение
Заметим, что перед приготовлением шкурку нужно тщательно очистить от загрязнений и щетины.
Умеренность во всем
Употреблять кожуру следует в умеренных количествах, поскольку она является достаточно калорийным продуктом, в частности как и само сало.
Кому не рекомендуется употреблять кожуру от сала
Людям с заболеваниями ЖКТ
Кожура может быть тяжелой для переваривания, поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует употреблять ее с осторожностью или отказаться от нее.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Кожура содержит холестерин, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует ограничить ее употребление.
Людям с лишним весом
Кожура является калорийным продуктом, поэтому людям с лишним весом следует контролировать ее употребление.
Добавим, что несмотря на свой богатый состав, свиная шкурка является трудноусвояемым продуктом. Людям с заболеваниями пищеварительной системы или сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется ограничить ее употребление или вовсе отказаться от нее. В таких случаях кожура сала может нанести вред организму. Важно помнить о мере и употреблять кожуру сала с осторожностью.
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В материале использованы такие источники - Wikipedia, Facebook-страница диетолога Юрия Попко.
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