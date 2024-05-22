6 ошибок, которые портят качество почвы в вашем саду

Выращивание растений в саду - это полезно, но это не всегда легко, особенно если вы в этом не знаете. Многие факторы влияют на рост и качество почвы. Есть ошибки, которых нужно избегать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

По словам садовника Эми Энфилд, структура почвы, содержание и доступность воды, микробная активность, pH-баланс и доступность питательных веществ - все это связано с качеством почвы.

Хорошее качество почвы способствует здоровому росту растений, обеспечивая оптимальное поглощение питательных веществ и воды, а также устойчивую экосистему в саду.

Однако есть ошибки, которые только вредят почве.

Установка грядки в оживленном месте

Несмотря на важное значение солнечного света очень важно установить грядку в таком месте, где по ней не будут ходить или топтать. Интенсивное движение может привести к уплотнению почвы, что ограничивает рост корней, проникновение воды и циркуляцию воздуха.

Не мульчирование

Отказ от мульчирования может вызвать ряд проблем в вашем саду, например, подвергать почву эрозии, уплотнению, сильным колебаниям температуры и потере влаги из-за испарения.

Мульчирование садовых грядок помогает замедлить потерю влаги, подавить сорняки, регулировать температуру почвы и добавлять органические вещества в почву.

Еще одно преимущество мульчирования состоит в том, что оно помогает свести к минимуму силы уплотнения воды из-за дождя.

Надлежащий дренаж

Садовник рассказал, что почва с плохим дренажем может привести к заболачиванию, которое лишает корни растений кислорода. А это приводит к упадку, гниению корней и в конце концов гибели растений.

Однако есть несколько простых решений этой проблемы, которые включают в себя дополнение тяжелых глинистых грунтов органикой и установку дренажных систем, если это необходимо. Также не стоит сажать растения в низинных местах, склонных к накоплению воды.

Проверка почвы

Тестирование почвы может кардинально изменить ситуацию. Исследование почвы поможет вам определить, нуждается ли в корректировке pH уровень и каких питательных веществ не хватает.

Дисбаланс pH и питательных веществ влияет не только на плодородие почвы, но и на здоровье растений.

Игнорирование биологии почвы

Почва - это больше, чем просто грязь. Понимание этого и поддержка здоровья имеет решающее значение, чтобы это могло помочь вашим растениям, цветам и овощам.

"Почва полон жизни, включая полезные микробы, грибы, насекомые и дождевых червей, которые играют жизненно важную роль в круговороте питательных веществ, разложении и структуре почвы", рассказал Эми Энфилд.

Поэтому чрезмерное использование химикатов и отсутствие мульчирования могут нарушить качество почвы.

Посадка инвазивных видов растений

Внедрение инвазивных видов растений в ваш сад может вытеснить местную растительность, нарушить экосистемы и изменить состав почвы.

Помните о растениях, которые вы выбираете для выращивания, и старайтесь использовать больше местных видов, поддерживающих биоразнообразие и здоровье почвы.