6 ошибок, которые портят качество почвы в вашем саду
Выращивание растений в саду - это полезно, но это не всегда легко, особенно если вы в этом не знаете. Многие факторы влияют на рост и качество почвы. Есть ошибки, которых нужно избегать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
По словам садовника Эми Энфилд, структура почвы, содержание и доступность воды, микробная активность, pH-баланс и доступность питательных веществ - все это связано с качеством почвы.
Хорошее качество почвы способствует здоровому росту растений, обеспечивая оптимальное поглощение питательных веществ и воды, а также устойчивую экосистему в саду.
Однако есть ошибки, которые только вредят почве.
Установка грядки в оживленном месте
Несмотря на важное значение солнечного света очень важно установить грядку в таком месте, где по ней не будут ходить или топтать. Интенсивное движение может привести к уплотнению почвы, что ограничивает рост корней, проникновение воды и циркуляцию воздуха.
Не мульчирование
Отказ от мульчирования может вызвать ряд проблем в вашем саду, например, подвергать почву эрозии, уплотнению, сильным колебаниям температуры и потере влаги из-за испарения.
Мульчирование садовых грядок помогает замедлить потерю влаги, подавить сорняки, регулировать температуру почвы и добавлять органические вещества в почву.
Еще одно преимущество мульчирования состоит в том, что оно помогает свести к минимуму силы уплотнения воды из-за дождя.
Надлежащий дренаж
Садовник рассказал, что почва с плохим дренажем может привести к заболачиванию, которое лишает корни растений кислорода. А это приводит к упадку, гниению корней и в конце концов гибели растений.
Однако есть несколько простых решений этой проблемы, которые включают в себя дополнение тяжелых глинистых грунтов органикой и установку дренажных систем, если это необходимо. Также не стоит сажать растения в низинных местах, склонных к накоплению воды.
Проверка почвы
Тестирование почвы может кардинально изменить ситуацию. Исследование почвы поможет вам определить, нуждается ли в корректировке pH уровень и каких питательных веществ не хватает.
Дисбаланс pH и питательных веществ влияет не только на плодородие почвы, но и на здоровье растений.
Игнорирование биологии почвы
Почва - это больше, чем просто грязь. Понимание этого и поддержка здоровья имеет решающее значение, чтобы это могло помочь вашим растениям, цветам и овощам.
"Почва полон жизни, включая полезные микробы, грибы, насекомые и дождевых червей, которые играют жизненно важную роль в круговороте питательных веществ, разложении и структуре почвы", рассказал Эми Энфилд.
Поэтому чрезмерное использование химикатов и отсутствие мульчирования могут нарушить качество почвы.
Посадка инвазивных видов растений
Внедрение инвазивных видов растений в ваш сад может вытеснить местную растительность, нарушить экосистемы и изменить состав почвы.
Помните о растениях, которые вы выбираете для выращивания, и старайтесь использовать больше местных видов, поддерживающих биоразнообразие и здоровье почвы.
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