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Их запахи впечатлят всех: 6 невероятных цветов, имеющих насыщенный аромат (фото)

Воскресенье 26 мая 2024 18:08
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Их запахи впечатлят всех: 6 невероятных цветов, имеющих насыщенный аромат (фото) Какие ароматные цветы нужно иметь в саду (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Не все цветы обладают приятными ароматами. Если вы мечтаете о саде, ароматы которого стелются вокруг, то следует выбирать определенные цветы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Мartha stewart.

Гелиотроп

Садовод Тери Спейт рассказал, что этот сладкий однолетник имеет аромат, напоминающий вишневый пирог.

Растение требует полного или частичного солнца и умеренного полива. Разместить нужно в небольшом саду.

Это травянистое декоративное растение с душистыми лиловыми цветами.

Их запахи впечатлят всех: 6 невероятных цветов, имеющих насыщенный аромат (фото)Гелиотроп (фото: wikipedia)

Роза

Розы имеют широкий спектр ароматов в зависимости от сорта, который вы выращиваете в своем саду. Многие имеют именно фруктовые ароматы.

Ее медовый аромат пленяет и завораживает. Роза имеет много сортов, потому вы легко сможете выбрать даже несколько видов, чтобы оформить свой неповторимый сад.

Их запахи впечатлят всех: 6 невероятных цветов, имеющих насыщенный аромат (фото)

Роза (фото: wikipedia)

Лаванда

Это многолетнее растение, которое обладает не только непревзойденным запахом, но и целебными свойствами. Аромат этого цветка помогает расслабиться, снять стресс и головные боли.

Она также имеет несколько сортов, важно выбирать тот, который подходит именно для вашего региона, чтобы растение хорошо переносило погодные условия.

Их запахи впечатлят всех: 6 невероятных цветов, имеющих насыщенный аромат (фото)Лаванда (фото: wikipedia)

Ирис

В народе такие цветы называют петушками. Такие цветы достаточно неприхотливы в уходе, устойчивы к засухе, имеют хороший аромат и разноцветную окраску цветов.

Их запахи впечатлят всех: 6 невероятных цветов, имеющих насыщенный аромат (фото)Ирис (фото: wikipedia)

Душистый горошек

Это однолетняя вьющаяся культура отличается множественными ароматными цветами. Их запах наиболее полно раскрывается в вечернее время.

Растение относится к позднецветущим. Поэтому аромат вашего сада будет радовать до самой осени.

Их запахи впечатлят всех: 6 невероятных цветов, имеющих насыщенный аромат (фото)Душистый горошек (фото: wikipedia)

Пионы

Пионы - любимые цветы многих. Они бывают древесных или травянистых форм и цветут несколько недель весной. Все цветы пионов имеют тонкие лепестки. Цветы имеют насыщенный сладковатый аромат.

Их запахи впечатлят всех: 6 невероятных цветов, имеющих насыщенный аромат (фото)Пионы (фото: wikipedia)

    Где лучше посадить ароматные цветы

    Вдоль дорожек

    При этом варианте посадки можно наслаждаться самым сильным ароматом цветов. Можно комбинировать растения по времени появления приятного запаха: одни становятся душистыми утром, другие - в полуденное время, а третьи предпочитают вечернюю прохладу.

    Возле дома

    Разместить душистые цветы можно рядом с домом - возле входной двери или окон. В этом случае аромат будет ощущаться как внутри помещений, так и на улице. Отличным вариантом станет размещение цветов на балконе или лоджии.

    В зоне отдыха

    На каждом участке есть место для расслабления и отдыха. Обязательно размещают душистые культуры рядом со скамейками, на террасах, патио, в беседках или рядом с ними.

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