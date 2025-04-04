Их придумали не в СССР. Как появились треугольники для молока и почему от них отказались?

Треугольные пакеты молока или кефира - это был обычный атрибут каждого дома в советские времена. Современное поколение видело такую упаковку разве что на картинках, но наши родители, дедушки и бабушки хорошо помнят эти треугольники.

Кто придумал эти треугольники, когда они появились в СССР и почему от них отказались, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как и когда появились треугольные пакеты

В 1944 году шведский инженер Эрик Валленберг, работая в компании Åkerlund & Rausing под руководством Рубена Раусинга, предложил концепцию упаковки жидкостей в тетраэдрические (треугольные) картонные упаковки. 27 марта 1944 года Рубен Раусинг подал патент на эту инновационную упаковку.

Первый рабочий прототип был создан в 1946 году, а в 1952 году первая машина для производства таких упаковок была установлена на молочной ферме в Лунде, Швеция.

Существует легенда, что однажды Валленберг прочитал статью о магической сути египетских пирамид. Автор статьи - химик и по совместительству мистик, а впоследствии выдающийся фантаст Жак Бержье. Он утверждал, что именно благодаря форме пирамид внутри них так долго могут сохраняться в первозданном виде продукты, и вообще в них происходит словно консервация времени.

Журналисты, конечно, отвели душу, опубликовав на это шутливое предложение - совет всем спать в треугольниках для улучшения здоровья и общего омоложения. Но смех смехом, а номер именно с этой спорной статьей через пару лет был прочитан Эриком Валленбергом.

И тот загорелся благородной идеей снизить убытки торговцев молоком. Изобретатель решил, что упаковка в форме тетраэдра как раз будет дольше оставлять молоко свежим. И вот, в 1944 году прототип такой тары был выпущен в Швеции.

В СССР технология была адаптирована в 60-х годах. Советские инженеры доработали конструкцию, сделав ее более доступной для массового производства. Так треугольные пакеты быстро стали популярными в молочной промышленности. Молоко в треугольных пакетах (скриншот)

Почему треугольные пакеты были популярными?

У такой упаковки было много преимуществ, хотя, как может вспомнить старшее поколение, была и куча недостатков.

На такие пакеты уходило немного материала и они в производстве были значительно дешевле бутылок. А еще благодаря этим пакетам была возможность фасовать молоко и кефир по 0,5 л.

Машины для упаковки в треугольники были проще и быстрее в использовании, что позволяло увеличить объемы выпуска продуктов.

Еще треугольники было удобно транспортировать, потому что их можно было складывать в коробки без лишних полостей. И они были легче тех же самых бутылок.

Почему от треугольников отказались?

Несмотря на экономические преимущества, у таких пакетов были существенные недостатки, из-за которых со временем от них начали отказываться.

Неудобно открывать. Треугольник нужно было прокалывать ножом или ножницами, что ужасно не нравилось покупателям.

Неудобно хранить. Отсек в холодильнике для молока более приспособлен для бутылок или прямоугольных коробок, а вот треугольники ставить в холодильник было неудобно.

Проблемы с хранением. Открытый пакет невозможно было герметично закрыть и молочный продукт из-за этого быстро портился.

Хрупкость материала. Пакеты могли легко протекать или рваться при транспортировке.

Новые стандарты. Со временем производители начали искать более удобную альтернативу треугольникам. Так появились прямоугольные пакеты с крышками, тетрапак-картон, бутылки и пакеты из других материалов.

В Европе от треугольников начали отказываться в начале 1960-х, как раз тогда, когда они стали появляться в СССР. Потому что шведы решили прекратить использование из-за постоянных жалоб покупателей, но технологии и производственные линии уже были налажены и бросать их было жалко. Поэтому эту разработку предложили СССР. А в советском пространстве такая упаковка продержалась до конца 1980-х.

В 90-х годах треугольные пакеты полностью вытеснили картонные пакеты тетрапак с открывателем, пластиковые бутылки с герметичными крышками, а также полиэтиленовые пакеты. Это позволило обеспечить лучшую защиту молока, удобство использования и более долгий срок хранения.

Кстати, сейчас в магазинах, в частности в украинских, можно увидеть треугольники. Но они значительно меньше и в них выпускают томатный соус, сгущенное молоко и различные соусы.