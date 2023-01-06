Их нужно декларировать. Украинцам объяснили, как сейчас вывезти животных за границу

Домашние животные, временно вывозимые за пределы таможенной территории Украины, подлежат письменному декларированию. Декларирование осуществляется с использованием таможенной декларации для письменного декларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами для личных, семейных и других нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

О правилах вывоза животных из Украины рассказали на странице Львовской таможни в Facebook.

Что нужно знать владельцам животных?

Таможенная декларация сохраняется на весь период временного выезда и предъявляется таможенным органам при возвращении гражданина.



Кроме того, домашние животные при перемещении через государственную границу подлежат ветеринарно-санитарному контролю.

Какие документы нужны при вывозе животного?

Ветеринарный сертификат (свидетельство) форма №1, выданный не позднее 5 дней до даты отъезда. Этот документ является основанием для выдачи международного ветеринарного сертификата для пересечения границы. Для получения ветеринарного свидетельства нужно обратиться в государственное учреждение ветеринарной медицины по месту жительства.

При пересечении границы ветеринарное свидетельство обменивается на международный ветеринарный сертификат, подписанный государственным инспектором ветеринарной медицины страны происхождения. На украинской стороне такие функции выполняют сотрудники Государственной службы по безопасности продуктов и защиты потребителей.

Ветеринарный сертификат выдается только при условии, что животное:

клинически здорово;

имеет международный ветеринарно-санитарный паспорт установленного образца;

чипировано;

вакцинировано против бешенства не ранее чем за 30 суток до даты получения ветеринарного свидетельства;

имеет результаты лабораторного исследования сыворотки крови на наличие антител к возбудителю бешенства.

исследование на титр антирабических антител осуществляется на образце крови, не менее чем через 30 дней после предварительной вакцинации и, по крайней мере, за 3 месяца до даты выдачи сертификата.

Вывоз неидентифицированных животных или животных без соответствующих идентификационных, ветеринарных и других сопроводительных документов запрещается.