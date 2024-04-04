Некоторые украинские пенсионеры могут вообще не платить за коммуналку: кто именно
В Украине есть некоторые категории пенсионеров, которые могут получить 100% скидки на оплату коммунальных услуг.
Кто именно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПФУ.
Кто именно может не платить за коммунальные услуги
Воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают проживать там после выхода на пенсию.
К ним относятся:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев, библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
В то же время пенсионерам, ранее работавшим по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготы.
Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку (facebook.com/pfu.gov.ua)
Напомним, что пенсионеры в апреле получат прибавку к пенсии по возрасту, но есть одно условие.
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