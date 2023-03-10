В Украине будут судить Януковича за подстрекательство к дезертирству военных УГО

Бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича будут судить за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Судом принято решение об осуществлении специального судебного производства в отношении бывшего президента Украины и экс-замначальника Управления государственной охраны Украины - начальника Службы безопасности президента Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что 23 февраля 2014 года экспрезидент Украины действовал совместно с начальником службы своей безопасности и представителями РФ. Воздушными и морскими судами ВМФ России он дважды незаконно пересек госграницу Украины и переправил через нее не менее 20 человек в РФ.

"В этот же день бывший президент, находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Казацкой бухты в г. Севастополе, подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны Украины, непосредственно выполнявших задачи по обеспечению его личной охраны, до совершения дезертирства", - добавили в прокуратуре. .

Януковичу инкриминированы следующие преступления:

организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины;

подстрекательство к совершению дезертирства.

Его бывшего охранника обвиняют в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство. Судебное разбирательство и принятие окончательного решения по предъявленному обвинению будет происходить без участия обвиняемых.