В Украине будут судить Януковича за подстрекательство к дезертирству военных УГО
Бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича будут судить за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"Судом принято решение об осуществлении специального судебного производства в отношении бывшего президента Украины и экс-замначальника Управления государственной охраны Украины - начальника Службы безопасности президента Украины", - говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что 23 февраля 2014 года экспрезидент Украины действовал совместно с начальником службы своей безопасности и представителями РФ. Воздушными и морскими судами ВМФ России он дважды незаконно пересек госграницу Украины и переправил через нее не менее 20 человек в РФ.
"В этот же день бывший президент, находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Казацкой бухты в г. Севастополе, подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны Украины, непосредственно выполнявших задачи по обеспечению его личной охраны, до совершения дезертирства", - добавили в прокуратуре. .
Януковичу инкриминированы следующие преступления:
- организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины;
- подстрекательство к совершению дезертирства.
Его бывшего охранника обвиняют в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство. Судебное разбирательство и принятие окончательного решения по предъявленному обвинению будет происходить без участия обвиняемых.
Напомним, что бывший президент Украины Виктор Янукович часто разговаривал по телефону с Виктором Медведчуком во время расстрелов протестующих на Институтской 20 февраля 2014 года.
Ранее суд избирал меру пресечения бывшему украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу в виде содержания под стражей.
Государственное бюро расследований(ДБР) завершило расследование в отношении госизмены бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова. Подписанные "Харьковские соглашения" позволили РФ иметь достаточно ресурсов для оккупации Крыма в 2014 году и для полномасштабного вторжения в Украину в феврале.
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