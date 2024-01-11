"Делают свой вклад в российскую культуру". Фагот "разнес" артистов, которые не перешли на украинский

Как Фагот воспринимает русскоязычных артистов

"Я всегда отмечал и буду продолжать - если ты поешь на русском, то ты вносишь свой вклад в российскую культуру. А мы видим, что все российское хочет уничтожить украинское полностью и культуру тоже. Если ты, будучи украинцем, хочешь приобщиться к врагу и помочь ему уничтожить украинскую культуру - значит, ты тоже враг и тоже должен быть уничтожен", - заявил артист.

При этом он подчеркнул, что от военных ВСУ, которые защищают Украину и готовы за нее умирать, нельзя требовать говорить по-украински. По мнению артиста, защищать наше государство можно на любом языке.

Осуждает ли артистов, которые выехали из Украины

На вопрос о том, осуждает ли Фагот артистов, выехавших из Украины после начала полномасштабного вторжения, в частности, Олега Винника, Сергея Бабкина и Влада Яму, певец ответил следующее:

"Мне здесь трудно сказать, надо разбираться в каждом случае отдельно... Трудно винить людей, все же разные. Если человек катастрофически боится и его парализует страх от мысли, что каждую секунду он может умереть и может прилететь туда, где они находятся на территории Украины... Ну, кто я такой, чтобы их осуждать?" - рассказал Фагот.

Он добавил, что это выбор этих людей и их нельзя перепрограммировать или как-то лишить страха.

"Это тяжело, но в каждом конкретном случае нужно смотреть отдельно - почему, что двигало человеком, почему, для чего..." - заявил певец.

Добавим также, что единственный сын Фагота - 13-летний Никита после полномасштабного вторжения вернулся в Украину из заграницы. Артист не возражал этому, поскольку это было решение сына.