"Роблять свій внесок у російську культуру". Фагот "розніс" артистів, як не перейшли на українську

Як Фагот сприймає російськомовних артистів

"Я завжди наголошував і продовжуватиму - якщо ти співаєш російською, то ти робиш свій внесок у російську культуру. А ми бачимо, що все російське хоче знищити українське повністю і культуру також. Якщо ти, будучи українцем, хочеш долучитися до ворога і допомогти йому знищити українську культуру - значить ти теж ворог і теж маєш бути знищений", - заявив артист.

При цьому він наголосив, що від військових ЗСУ, які захищають Україну і готові за неї вмирати, не можна вимагати говорити українською. На думку артиста, захищати нашу державу можна будь-якою мовою.

Чи засуджує артистів, які виїхали з України

На питання про те, чи засуджує Фагот артистів, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення, зокрема Олега Винника, Сергія Бабкіна та Влада Яму, співак відповів наступне:

"Мені тут важко сказати, треба розбиратися в кожному випадку окремо... Важко звинувачувати людей, всі ж різні. Якщо людина катастрофічно боїться і її паралізує страх від думки, що кожної секунди вона може померти і може прилетіти туди, де вони знаходяться на території України... Ну, хто я такий, щоб їх засуджувати?" - розповів Фагот.

Він додав, що це вибір цих людей і їх не можна перепрограмувати, чи якось позбавити страху.

"Це важко, але в кожному конкретному випадку треба дивитись окремо - чому, що рухало людиною, чому, для чого..." - заявив співак.

Додамо також, що єдиний син Фагота - 13-річний Нікіта після повномасштабного вторгнення повернувся в Україну з-за кордону. Артист не перечив цьому, оскільки це було рішення сина.