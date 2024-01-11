Фагот: Если ты готов отдать жизнь за Украину - не важно, на каком языке ты это делаешь
С первых дней полномасштабного вторжения вокалист группы "Танок на майдані Конго" Олег "Фагот" Михайлюта встал на защиту Украины. Сначала присоединился к военного формирования, а затем начал активно волонтерить. Благодаря концертной деятельности вместе с командой собрал 1,8 млн. гривен для воинов спецраздела ГУР.
Участники группы устраивают благотворительные аукционы на концертах для сбора средств на нужды подразделений, где служат музыканты ТМНК, покупают автомобили для ВСУ, продают мерчи и вырученные средства направляют на нужды армии.
О том, готов ли сам артист вернуться в армию, о своем отношении к русскоязычным бойцам ВСУ, спекуляциям на теме войны в обществе и русскоязычным артистам, а также при каких условиях готов выступить в Москве Олег "Фагот" Михайлюта рассказал в эксклюзивном интервью РБК -Украина.
– В начале полномасштабного вторжения вы записались в ТРО, освобождали Киевскую область. Как бы вы описали свой опыт, который получили на войне?
– Это не совсем было ТрО, это батальон "Реванш". В ТРО было невозможно попасть и я нашел через друзей, где можно найти оружие. Но на "ноль" меня не отправляли, я был главой батальона по другим делам. Поэтому опыт был такой - тренировки, построение, стрельбы, стресс-тесты, медичка - в общем все то, в чем раньше не было ни одного опыта.
– Не возникает ли сейчас мыслей вернуться в армию, ведь на фронте все еще находятся несколько участников вашей группы?
– Я знаю, что это будет касаться каждого, поэтому, когда оно коснется именно тебя, нужно быть готовым. Я готовлюсь.
– Замечаете определенную спекуляцию на тему войны? Есть какие-то аспекты, которые сейчас не следует освещать в творчестве? Вот недавно певец и военный Женя Галич раскритиковал песню группы "Антитела" "Фортеця Бахмут".
– Может, он сам хотел написать такую песню. Если музыканту война болит, то она болит, то что песня кому-то нравится, а кому-то - нет, это уже дело вкуса.
Если оно болит, почему ты не имеешь права через себя это пропускать? Война сейчас живет в каждом, а как кто-то сейчас рефлексирует или переводит это на нотки или слова - это уже дело каждого. Это может кому-то нравиться, кому нет. А по сути, что здесь неправильного?
Олег "Фагот" Михайлюта с началом полномасштабного вторжения вступил в батальон "Реванш" (фото: instagram.com/fahot)
– В прошлом году вы выпустили песню об Энергодаре, который до сих пор находится под оккупацией россиян, вас не хейтили за этот трек?
– У нас люди любят хейтить за все, что угодно. Я на это вообще не обращаю внимания. Тебя могут хейтит за то, что ты есть. И что? Том Уэйтс говорил "Никогда не останавливайся, потому что даже бешеная собака не сможет обосцать движущуюся поезд".
– Несколько лет назад вы все-таки нарвались на хейт из-за своего заявления о том, что вы не соглашаетесь с тезисом "лишь на украинском языке мы сможем построить Украину". По вашим подсчетам тогда примерно половина украинских военных в АТО были русскоязычными. Сейчас вы изменили свое мнение?
– Я считаю, что жертвовать своей жизнью ради украинской идеи можно и на французском, и на немецком, и на любом языке. Если ты готов отдать свою жизнь за Украину, то на каком языке ты это сделаешь - до этого могут доковыряться только подонки.
– Недавно все обсуждали громкий языковой скандал с Ириной Фарион...
– Как можно от людей, которые готовы за тебя умереть, требовать на каком языке ты должен умереть за них. Это мне кажется какое-то хамство и невежество, что даже если до того были какие-то плюсы, то, оно все перечеркивается.
– Вы родом из Харькова. В Украине долгое время бытовал миф о том, что это абсолютно русскоязычный город и население там ждет "русского мира". Приходится ли вам сейчас пересекаться с людьми, у которых есть пророссийские взгляды, возможно, даже не только в Харькове?
– Конечно, они всегда будут эти нарративы. У нас враг коварен, он сидит не только на нуле. Он сидит в головах людей, он сидит в телике, в пропаганде. Он повсюду. Поэтому нарративы будут появляться где угодно, но надо откорректировать, делать контрпропаганду. И это тяжело, потому что у правды только один пункт, а во лжи - пунктов может быть миллион. А в подлости, лицемерии, ненависти - наш враг топчик. Здесь они самые лучшие. И это единственное, в чем они самые лучшие.
– Кто должен бороться с этой пропагандой?
– Это все должны делать. Это народная война, и если мы хотим остаться жить, хотим быть Украиной, а не какой-нибудь "окраиной" великого типа империи, то можем это осознавать и с этим работать.
А о Харькове я люблю приводить пример - посмотрите фотки в начале ХХ века. Все вывески в городе - все на украинском. Почему Харьков сейчас стал русскоязычным? В 1917-19 годах пришли те, с кем мы сейчас сражаемся, и убили всех, кого только можно было убить. Особенно творческую интеллигенцию, драматургов, писателей, поэтов, артистов. Поэтому понятно, что именно эти люди, которые говорят на украинском и стремятся к светлому завтра для Украины, именно эти люди для них очень опасны.
– Вы как-то рассказывали о брате из Харькова, который поддерживал кремлевскую пропаганду в начале войны. Он изменил свое мнение, поддерживаете ли контакты?
– Не знаю, мы полтора года не общаемся. Может, он и поменялся. Хотя, если бы поменялся, мы бы начали общаться. Думаю, что он не поддерживает Рашку, он сожалеет, что молодость ушла. А молодость у него была в советское время.
Фагот с группой ТНМК проводят благотворительные аукционы на своих концертах в поддержку ВСУ (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
– Вы много волонтерите, проводите сборы в помощь военным, благотворительные аукционы во время концертов, покупаете авто для бойцов. Вам не кажется, что по сравнению с прошлым годом уровень поддержки армии среди украинцев снизился? По вашим наблюдениям, население расслабилось, устало или разорилось? Сейчас стало труднее собирать деньги на помощь?
- Конечно, всего понемногу - и эмоциональная усталость накапливается, и деньги надо где-то брать, а экономика во время войны не растет. И рабочих мест не прибавляется. Но я думаю, что люди отдают себе отчет, что если сейчас не поднапрячься, то завтра уже ничего не будет. Люди устают, исчезают у них деньги, тяжело, но работаем.
– После начала полномасштабного вторжения ваш сын вернулся в Украину. В соцсетях вы показывали, что уже знакомите его с военным делом. Не рано ли еще 13-летнему ребенку давать оружие?
– Из 12-ти каждый мальчик уже превращается в мужчину и в любой ситуации надо учиться защищать свою семью. Поэтому - самое время.
– А у него есть заинтересованность?
– Я его ни к чему не принуждаю. Я ему предлагаю и он соглашается или отказывается, если ему это не интересно. Я предложил ему, он согласился. Сначала был маленький стресс, но потом он успокоился и все у него прекрасно получилось.
– Не хотели ли его оставить за границей, потому что там физически безопаснее?
– Это его выбор. Он там просидел год, и ему стало некомфортно, все же не своя земля. И здесь у него прекрасная школа.
– Если говорить о воспитании, вы делаете какой-то акцент на патриотичности?
– Я думаю, сейчас не нужно делать на этом акцент. Все, что вокруг происходит - это самый главный акцент на патриотичность. И с ним та же тема.
– Наблюдаете ли за молодым поколением? К сожалению, даже несмотря на войну многие украинские подростки до сих пор увлекаются российской музыкой и фильмами. К примеру, дети массово смотрят "Слово пацана", где романтизируют криминальные 90-е. Вы отслеживаете контент сына?
– Контент не отслеживаю, но я знаю, что это ему не интересно. Удивительно, что мы вообще здесь с вами говорим о российском контенте. Это мне кажется как раз кацапские нарративы так прорываются в украинскую среду. Я не видел, а только слышу, все о нем говорят, а вот зачем? Если мы не можем на нуле железный занавес сделать, то нужно хотя бы информационной. Знаю, это тяжело, но давайте хотя бы попробуем.
– То есть вы за полный вакуум, даже критики российского контента?
– Русский язык нужно знать, но для того, чтобы знать язык врага. Но сериал о 90-х, вот что нового они могут показать?
– Вот вы напомнили фразу Игоря Кондратюка, который нам в интервью заявил, что после нашей победы украинцы снова будут ездить в Москву выступать, и это будет нормально. При каких условиях вы себе представляете, что "Танок на майдане Конго" может выступать на Красной площади?
– ТНМК может выступить на Красной площади, если на сожженной Спасской башне будет стоять украинский флаг. И заехать туда на танке. Французы с немцами очень много воевали, и ненавидели друг друга очень сильно и сейчас они бизнес ведут, сколько лет прошло - лет 100, 200, 300? Так же будет и у нас, но прежде их нужно уничтожить.
Фагот считает, что в Украине должно быть полное игнорирование российского контента (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
– Речь зашла о концертах… У вас сейчас проходит рождественский тур "Новий Вертеп". Как люди реагируют на это приложение? Есть ли праздничное настроение у украинцев?
– Людям хочется иметь праздничное настроение, они будут к нему стремиться. Даже если елочка будет просто стоять и грустно напоминать о беззаботных временах - то все равно. Мне кажется, что нужно отвлекаться, чтобы не вариться в одних и тех же эмоциях, даже если они самые важные.
– У вас недавно вышел новый клип "Знайди мене". Буквально за первые 10 дней он собрал около полумиллиона просмотров, что свидетельствует о том, что трек зашел украинцам. Как родился этот хит?
– Песня создавалась уже давно. Это была просто лирическая композиция о любовной истории. Мы должны были ее выдать в мае 2022 года. Но все поменялось. Мы поняли, что припев оставляем таким, каким есть, а куплеты адаптируем к тому, что больше резонирует с сегодняшней ситуацией.
Со съемками клипа очень помогла железная дорога. Укразализныця - это как артерии, объединяющие людей, которых война разбрасывала по миру. Поэтому так, как авиасообщения нет, это главная схема, по которой мы можем держать связь друг с другом. И герои клипа подтянулись - и сын Игоря Пелеха - Иван, и главная героиня, и парень-азовец. Оно все склеилось и может именно поэтому "Знайди мене" залетает.
Я ставил эту запись четырем девушкам, и они плакали. И я вот я подумал, что мы правильно что-то сделали.
– Трудно ли вам дается творчество во время войны? Где берете вдохновение? Бывают ли творческие кризисы и как из них выходите?
– Конечно, это все волнами. В начале даже ничего слушать не мог, не то что писать. Мысли были о другом. Потом само собой ты начинаешь рефлексировать, превращаешь в какие-то нотки и буквы. А вдохновение оно всюду, главное присмотреться.
– Вашей группе уже 27 лет. За столько времени бывали ли у вас какие-нибудь казусные ситуации. Например, драки с Фоззи или другими участниками?
– Конечно. До кулаков доходило, но это было совсем давно. Но сейчас бывают ситуации, когда мысль в голову приходит. Ругаемся, но понимаем, что мы не чужие люди друг другу. Это уже братство, не дружба. Все нормализуется, было бы желание.
– Есть такое мнение, что все артисты очень претенциозны и могут отказаться от концерта, если им чем-нибудь не угодить. Что обязательно должно быть в вашем райдере?
– У нас плавающий райдер. У нас нет каких-нибудь таких вещей. Раньше в мирное время музыканты любили, не только мы, вставлять какой-то странный пункт в райдер, но тем более, чтобы проверить, внимательно ли промоутеры читают твой райдер - доходят ли они до тех пунктов, которые ты прописывал. Это музыканты устраивают себе райдерные шутки периодически.
– Вы являетесь музыкальным директором проекта "Молоді Українські Виконавці" от Радио "Сільпо". Какие новые перспективные артисты сейчас появились в украинском шоу-бизе? Кого вы можете выделить?
– Очень много талантливых музыкантов. Это приятно. Вот с последнего мне очень зашел ОТOY. Это очень крутой уровень нового хип-хопа. Здесь могу 100% порекомендовать.
– А не раздражает ли вас то, что часть артистов продолжает петь на русском?
– Я всегда отмечал и буду продолжать - если ты поешь на русском, то ты вносишь свой вклад в российскую культуру. А мы видим, что все российское хочет уничтожить украинское полностью и культуру тоже. Если ты, будучи украинцем, хочешь приобщиться к врагу и помочь ему уничтожить украинскую культуру - значит ты тоже враг и тоже должен быть уничтожен.
Фагот отмечает, что даже во время войны людям нужен праздник (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
– Как вы относитесь к артистам, которые во время войны уехали из Украины...
– Мне здесь трудно сказать, надо разбираться в каждом случае отдельно... Трудно винить людей, все же разные. Если человек катастрофически боится и его парализует страх от мысли, что каждую секунду он может умереть и может прилететь туда, где они находятся на территории Украины... Ну, кто я такой, чтобы их осуждать?
Это их выбор. Такие они люди. Я ведь не могу перепрограммировать человека и сказать - ты теперь не боишься. "Страх покидает твою голову" - я же не Мунтян (это отсылка к известной фразе Владимира Мунтяна - основателя одной из крупнейших религиозных сектантских организаций Украины Духовного центра "Возрождение" - Ред.).
Это трудно, но в каждом конкретном случае нужно смотреть отдельно - почему, что двигало человеком, почему, для чего...
– Во время заграничных туров общаетесь с украинцами?
– Конечно. Мы играем в большинстве для украинцев. Именно им несем благую весть из Украины. Все разные. Единство нас всех объединило, и мы яркие, но мы понимаем, что не бывает 100% идеальной нации. Я там тоже насмотрелся на чертей, портящих схему положительного отношения к Украине.
– Концерты вам срывали?
– Нет, просто люди себя по-разному ведут. Но и местные там не идеальны. Нам пытались в Австрии сорвать концерт. Поэтому все разные.
– За границей вы не пересекались с россиянами?
– Пересекались, но им это не нравилось. Просто иногда за границей есть выдержка, самоконтроль доминирует над тобой, а иногда он перестает доминировать - и тогда происходят казусные ситуации.
– Наблюдаете за украинским обществом, как люди изменились во время войны? Возможно, видите тревожные моменты, которые вас настораживают?
– Тревожные моменты я вижу среди чиновников. Очень жаль, что государственники проявляются как слабое звено цепи, а обычные украинцы, волонтеры, добровольцы - мощная сила. Хотя представители государства как раз чиновники. То, что выходит какой-то фак-ап и прилетает очередной кринж от чиновника, или какого-нибудь прокурора - это меня смущает больше всего. Потому это первый пункт, с которым нужно разбираться.
– У нас сейчас тренд, когда представители шоу-биза идут в политику. Вы видите себя в этой роли? Согласились бы на какую-нибудь высокую должность, например в Минкульте?
– Проблемы будем решать по ходу их появления.
– То есть такая вероятность есть?
– Ну, что зарекаться. Я этого не вижу сейчас. Что я буду видеть завтра - я не знаю. И что со мной произойдет и изменюсь ли я, и как я изменюсь - не знаю.
– Поделитесь планами на будущее, в частности, творческими?
– У нас была готова уже вторая часть альбома перед полномасштабкой, мы собирались ее выдавать уже через месяц-два, но когда все началось - оно стало некстати. Сейчас мы понимаем, что времени уже прошло больше, и появилось больше рефлексивных песен. И появился новый сборник - его рабочее название "Песні комендантських годин". Но альбом уже лежит больше двух лет, поэтому думаю, что в следующем году мы его выпустим. Поэтому планов - полно.
– Как лично вас сменила война?
– Я стал жестче. Я раньше верил, что любовь спасет мир. А сейчас я понимаю - что любовь с помощью прицельных выстрелов.
– Думали ли уже о песне ко Дню победы, какие бы там слова были?
– Я не хочу сейчас так заглядывать, но думаю, когда мы ощутим тот победный вайб, именно в тот момент появятся эти слова. Заранее я не хочу даже приблизительно делать какие-то примеры. Это сейчас неуместно.
– А что уместно?
- Работать, изготавливать дроны - это уместно.
Фагот говорит, что когда почувствует вайб победы, то найдутся соответствующие слова для песни (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
– Вы человек, который был в армии, как вы видите продолжение этой ситуации, сколько это может все затянуться еще?
– Я не знаю, мне трудно сказать, потому что понимаю, что ресурс врага еще большой. И понимаю, что это может быть долго. Есть сейчас такое ощущение, что города забыли, что у нас идет очень жестокая война, и гражданские немного подзабыли те жестокости, с которыми все это началось. Иногда такое впечатление складывается. Но все оно на месте и каждый должен осознать, что его тоже это касается.
– А в чем оно проявляется, что большие города забывают о войне?
– Хочется жить, а когда ты каждый день думаешь о войне, ты понимаешь, что каждый день думаешь о смерти. Не каждый это выдерживает, но должен научиться выдерживать и жить с этим до победы.
– Сейчас часто в обществе возмущаются установкой новогодних елок. Что вы думаете об этом?
– Праздник должен быть, нельзя быть постоянно в стрессе. Надо придумать, как себя развлечь - и праздники для этого нужны даже во время войны, даже во время очень жестоких времен. Другие дело - сколько на то тратится и как. Когда я понимаю, что улицы перекладывают брусчаткой за миллионы гривен, а люди сбрасывают на дроны по 10, 20 гривен, или на БМПешки - ты "канешна" в шоке. Ты не понимаешь, что у чиновников в головах - у вас, что никто из родных не воюет, никто из родных не погиб, вам срать, что произошло в Буче, Мариуполе?!
Я понимаю, что они на этом научились зарабатывать, а на военном деле - еще не столь качественно научились зарабатывать. И это раздражает больше всего - потому что получается, что государственники у нас слабые, а люди у нас сильные. Другое дело - как это превратить наоборот, чтобы оно работало.
– Вы сейчас общаетесь с военными?
– Да постоянно. Вчера заходят ребята, говорят, мы там придумали идею по дронам. Спрашивают, у тебя есть кто-то? А как раз ко мне приходит мой чувак, с которым мы в первые недели ездили в свои расписания, за 5 минут я свожу их и они уже конектятся с генштабом и понеслась. Такие импровизационные вещи. Надо постоянно общаться с военными, потому что ты не знаешь, что вдруг может пригодиться.
– Какие настроения среди них царят?
– Разные. Кто-то отчаивается и начинается апатия какая-то. Кто-то наоборот - говорит "мы их дожмем". Вчера общался с товарищем, который нам клипы монтировал в течение 20 лет, а сейчас работает в аэроразведке, и тоже рассказывает и положительные, и негативные моменты.
– Вы сейчас можете обратиться к украинцам, что бы вы им сказали?
– Страх - это естественно, но не позвольте страху управлять вами. И тогда победа будет более быстрой.
Раньше мы делились нашим эксклюзивным интервью с Тарасом Тополей о службе в армии, творчестве во время войны, песне "Фортеця Бахмут" и о семье.