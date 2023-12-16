Фоззи из ТНМК признался, почему не говорит слово "победа" и не верит в скорый конец войны

Артист Александр Сидоренко, более известный как Фоззи из ТНМК, признался, что он пытается не употреблять слово "победа". Кроме этого, он не любит, когда люди говорят о скором окончании войны, которую против нас развязала РФ.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Фоззи рассказал в интервью для YouTube-программы "Наодинці".

Почему артист не говорит слово "победа" со сцены

"Я очень осторожно отношусь к слову "победа". Я его не употребляю со сцены, стараюсь не употреблять вообще. Потому что считаю, что потом бывает очень больно. И большой вопрос, что мы будем считать победой. По большому счету, в историческом разрезе , главная победа - это то, что Украина сохранила свою государственность и субъектность, то есть Украина устояла", - пояснил Фоззи.

Фоззи из ТНМК рассказал, почему не говорит слово "победа" (скриншот)

По словам артиста, он не любит прогнозы о скором конце войны. Он верит в то, что РФ погибнет как империя, но это не произойдет мгновенно.

"Возможно, нам нужно будет подождать до следующего окна возможности, которое наступит, например, со сменой власти в России. Для того чтобы полностью восстановиться в границах 91-го года. Я достаточно пессимистично отношусь к таким прогнозам, что завтра все решится. Это большой, коварный, страшный враг, не желающий умирать", - отметил Фоззи.

"Российская империя умирает, все империи умирают. И это, пожалуй, ее последняя попытка почувствовать себя империей. Поэтому победа уже есть, по большому счету. Но то, как видит ее широкая общественность, это очень перегрето маркетингом политическим. Эти чипсы контрнаступления - это не очень разумно", - добавил артист.

При этом Фоззи отметил, что украинцев "перегревают ожиданием повешенного Путина". По словам музыканта, нам не дадут повесить диктатора. Но он все равно верит в лучшее и отмечает, что сейчас украинцы должны "все разгребать", а потом историки будут драться за право описать эти события.