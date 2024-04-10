"Если Россия прорвется, это будет наша вина". Самые известные люди планеты обратились к Конгрессу США

Более 35 самых известных людей планеты обратились к Конгрессу США с призывом финансировать Украину. Обращение подписали многие известные активисты, ученые, музыканты, актеры. Они объяснили, что без Украины весь остальной мир ждет большая опасность и, если дать России победить - в этом будет вина всего мира.

Украинцы борются за свое существование

Вместе мы призываем Конгресс поступить правильно.

Украинцы борются за свое существование. На оккупированной Россией территории она пытает украинских граждан, похищает украинских детей и убивает украинских лидеров.

На территории, до которой Россия может достать своим оружием, она наносит удары по гражданскому населению и спасателям.

Российские ракеты, беспилотники и бомбы уничтожают церкви и памятники Холокосту. Российская оккупация угрожает мусульманам Украины, крымским татарам.

Последствия обстрела Львова (фото: facebook.com/MVS LVIV)

Российские лидеры открыто заявляют, что их цель - разрушение украинского государства и уничтожение украинцев как народа. Российские пропагандисты почти каждый день угрожают геноцидом.

Прямо сейчас Россия использует ракеты и планирующие бомбы, чтобы разрушить древний и красивый город Харьков, где когда-то проживало 1,5 миллиона человек, точно так же, как Россия разрушила Мариуполь, Алеппо и Грозный.

Украинцы сдерживают хаос и защищают Европу

Украинцы также борются за нашу безопасность и за свободу каждого. Сопротивляясь российской диктатуре, они показывают, что демократия может защитить себя. Защищая свои границы, они защищают международный порядок и сдерживают хаос.

Борясь в одиночку с Россией, они защищают Европу. Показав, насколько сложны наступательные операции, украинцы снижают вероятность китайской войны в Тихом океане. Ведя обычную войну против ядерной державы, они снижают вероятность распространения ядерного оружия и ядерной войны.

Последствия обстрела Киева (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Украинские вооруженные силы защищают основные американские интересы. Они делают то, что американцы не могут сделать сами. Поглотив всю российскую атаку, они делают невозможными другие войны в Европе.

Они сдерживают Китай, никоим образом не провоцируя Пекин. Показывая, что ядерной державе можно противостоять, они учат другие страны тому, что им не нужно создавать ядерное оружие. Два года украинцы защищали нас и свой народ.

Большинство американцев это понимают и хотят помочь Украине. И большинство избранных представителей тоже.

Мы подводим украинцев

Но мы подводим украинцев. Прошло более 470 дней с тех пор, как Конгресс принял закон о поддержке Украины. Это большая часть времени с момента российского вторжения в феврале 2022 года.

За период нашего бездействия Россия восстановила свою армию. Они готовят новое наступление, проверяют Украину на фронте и незаконно используют газ CS для вытеснения украинских солдат из окопов.

Если Россия прорвется, это будет наша вина. И тогда мы поймем, что мы потеряли. Все, что делает для нас Украина, можно повернуть вспять. Если Украина потерпит поражение, мы окажемся в гораздо более опасном мире. Это будет мир, в котором мы можем ожидать войны в Европе и войны в Азии.

Последствия обстрела Харькова (фото: Getty Images)

Мир, в котором Россия может перекрыть поставки продовольствия на Ближний Восток и в Африку, которое сейчас поставляет Украина. Мир без правил и мир, полный ядерного оружия.

И тогда будет слишком поздно делать то, что сейчас легко: помочь союзнику, который борется за свою жизнь, приняв закон в Конгрессе. Потратьте примерно пятак доллара министерства обороны, примерно пенни от общего бюджета, большая часть которого в любом случае останется в Соединенных Штатах.

Украинцы - впечатляющие союзники

Мы не должны подводить наших союзников. Во всем мире все, кто смотрит, считают, что Украина - легкий выбор для нас. Это демократия, и мы заявляем, что поддерживаем демократии. Ее солдаты делают для нас то, что мы не можем сделать сами. Украина воюет сама по себе, а не просит американских войск.

То, что Америка должна сделать для поддержки Украины, минимально. Если мы не сможем выполнить свои обязательства перед Украиной, никто не поверит, что мы будем поддерживать кого-либо из наших союзников в будущем. Это уменьшит нас и создаст мир войны.

А украинцы - впечатляющие союзники. Они хорошо сражаются на очень длинном фронте. Они очистили Черное море от российского флота, позволив украинскому сельскому хозяйству прокормить Ближний Восток и Африку. Они разработали и внедрили собственное оружие. Они делают все, что в человеческих силах, и каждый день несут болезненные человеческие потери. Но им нужны вещи, которые только мы можем предоставить, чтобы продолжать борьбу.

Украина дает нам шанс

Украинцы дают нам шанс. Шанс для американцев поступить правильно, для них, для нас, для порядочности, для человечества. Украина может защитить себя и обеспечить стабильность во всем мире. Однако если мы позволим Украине проиграть, мы навлечем катастрофу для них и катастрофу для себя.

Конгресс вернулся к сессии на этой неделе. Времени мало, и новые опасности могут появиться очень быстро. Вместе мы призываем Конгресс поступить правильно - прямо сейчас. Поддержите Украину.

Кто подписал обращение

Джей Джей Абрамс, кинорежиссер

Хосе Андрес, шеф-повар и активист

Габриэль Картерис, актриса и профсоюзный лидер

Мона Чарен, журналист

Миша Коллинз, актер

Розарио Доусон, актриса

Фелиция Дэй, актриса и писательница

Дуг Фиерс, бывший советник по внутренней безопасности

Джонатан Сафран Фоер, писатель

Фрэнсис Фукуяма, политолог

Марк Хэмилл, актер

Гейл Энн Херд, продюсер

Дара Хосровшахи, предприниматель

Уильям Кристол, писатель

Эрик Эдельман, дипломат

Imagine Dragons, группа

Скотт Келли, астронавт

Дэниел Любецки, предприниматель

Майкл Макфол, политолог

Кейт Маккиннон, актриса

Алисса Милано, актриса

Вигго Мортенсен, актер

Паттон Освальт, комик и актер

Филлипс О'Брайен, военный историк

Брэд Пейсли, музыкант

Шон Пенн, актер

Сергей Плохий, историк

Иванна Сахно, актриса

Эрик Шмидт, филантроп

Лив Шрайбер, актер

Тимоти Снайдер, историк

Террел Джермейн Старр, журналист

Барбра Стрейзанд, певица и актриса

Хилари Суонк, актриса

Питер Венер, писатель и активист

Кэтрин Винник, актриса