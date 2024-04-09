Кэмерон после встречи с Трампом призвал США разблокировать помощь Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал США разблокировать пакет помощи Украине. Это произошло после встречи с Дональдом Трампом во время визита в Соединенные Штаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Кэмерон сказал, что "нет ничего важнее (для Украины), чем дополнительный документ, который сейчас рассматривает Конгресс".
"Я приехал сюда без намерения читать лекции или говорить кому-то, что делать, или вмешиваться в политические и другие процессы в США. Я просто приехал сюда как большой друг, верящий в эту страну, и я верю, что выделить эти средства и разрешить их принятие – глубоко в ваших интересах и в интересах вашей безопасности, вашего будущего и будущего всех ваших партнеров", – добавил он.
Что известно о встрече Кэмерона и Трампа
В понедельник, 8 апреля, Кэмерон обедал с Трампом на курорте бывшего президента Мар-а-Лаго во Флориде.
Кэмерон отказался вдаваться в подробности того, что он назвал "частной встречей" во вторник, но сказал, что пара обсуждала геополитические вопросы, такие как Газа и Украина.
Военная помощь Украине
Напомним, Конгресс США еще прошлой осенью не может прийти к согласию по просьбе президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине.
В этом году Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине. Документ передали в Палату представителей, но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение.
Ранее РБК-Украина писала, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры по пакету помощи Украине со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Речь идет о 60 млрд долларов, которые Конгресс блокирует несколько месяцев.
США передали Украине 5 тысяч автоматов и более 500 тысяч патронов, изъятых во время перевозки в Йемен.
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