Кэмерон после встречи с Трампом призвал США разблокировать помощь Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал США разблокировать пакет помощи Украине. Это произошло после встречи с Дональдом Трампом во время визита в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Кэмерон сказал, что "нет ничего важнее (для Украины), чем дополнительный документ, который сейчас рассматривает Конгресс".

"Я приехал сюда без намерения читать лекции или говорить кому-то, что делать, или вмешиваться в политические и другие процессы в США. Я просто приехал сюда как большой друг, верящий в эту страну, и я верю, что выделить эти средства и разрешить их принятие – глубоко в ваших интересах и в интересах вашей безопасности, вашего будущего и будущего всех ваших партнеров", – добавил он.

Что известно о встрече Кэмерона и Трампа

В понедельник, 8 апреля, Кэмерон обедал с Трампом на курорте бывшего президента Мар-а-Лаго во Флориде.