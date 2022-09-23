ua ru
Пт, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Если ад существует, я побывал в нем дважды": вернувшийся из плена воин снова идет на фронт и просит о помощи

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 13:10
"Если ад существует, я побывал в нем дважды": вернувшийся из плена воин снова идет на фронт и просит о помощи Военный Артем Дыбленко вернулся из российского плена (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Артем Дыбленко из Корабельного района, вернувшийся из российского плена, пережил за это время страшные вещи. И теперь он обратился за помощью к украинцам.

Также боец показал, как выглядит после российского плена на своей Facebook-странице.

Военный пережил ад

Артем рассказал, что после обороны "Азовстали", россияне пытались уничтожить его в плену, они морили его голодом, били палками на протяжение четырех месяцев.

"Я вернулся. Если ад существует, то я побывал в нем дважды. Сначала Мариуполь и "Азовсталь", которые российские п*дарасы буквально ровняли дом за домом, здание за зданием. Потом российское СИЗО, где российские п*дарасы пытались уже "разрушить" меня и сотни моих собратьев. Били чем только можно – руками, ногами, палками, – били током, морили голодом", - рассказал военный.

"Четыре месяца, изо дня в день. Я не стану рассказывать в деталях, как проходил мой день. Поверьте, это был ад. Но я выстоял. Мои собратья выстояли. Хотя кого-то уже нет в живых", - добавил он.

Артем отметил, что показывает свои фото не для того, чтобы его пожалели, а чтобы поняли, что там происходило.

&quot;Если ад существует, я побывал в нем дважды&quot;: вернувшийся из плена воин снова идет на фронт и просит о помощи&quot;Если ад существует, я побывал в нем дважды&quot;: вернувшийся из плена воин снова идет на фронт и просит о помощиАртем Дыбленко показал, как он выглядит после российского плена (фото: facebook.com/polite.sniperr)

Артем просит о помощи

Боец объяснил, что оставил на "Азовстали" всю свою амуницию, с которой прошел Донецкий аэропорт. Он не хотел, чтобы она досталась россиянам. Сейчас Артем хочет вернуться на фронт и для этого ему нужна материальная помощь.

Реквизиты для помощи

Приват

4731 2196 0039 7024

Моно

5375 4141 1309 2430

Напомним, что Артем Дыбленко с 2014 года защищал Украину в АТО, также он держал оборону Донецкого аэропорта вместе с другими киборгами.

В начале полномасштабного российского вторжения он в рядах 36-й отдельной бригады морской пехоты отправился на защиту Мариуполя.

Ранее мы сообщали, как выглядят освобожденные из плена защитники Мариуполя в мирной жизни.

Также мы писали, что среди освобожденных украинских воинов есть те, кто пережил теракт в Оленовке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовці Обмен пленными
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя