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"Якщо пекло існує, я побував у ньому двічі": воїн, що повернувся з полону, знову йде на фронт і просить про допомогу

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П'ятниця 23 вересня 2022 13:10
"Якщо пекло існує, я побував у ньому двічі": воїн, що повернувся з полону, знову йде на фронт і просить про допомогу Військовий Артем Дибленко повернувся з російського полону (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Артем Дибленко з Корабельного району, який повернувся з російського полону, за цей час пережив страшні речі. І тепер він звернувся по допомогу до українців.

Також боєць показав, як виглядає після російського полону на своїй Facebook-сторінці.

Військовий пережив пекло

Артем розповів, що після оборони "Азовсталі", росіяни намагалися знищити його в полоні, вони морили його голодом, били палицями протягом чотирьох місяців.

"Я повернувся. Якщо пекло існує, то я побував у ньому двічі. Спочатку Маріуполь та "Азовсталь", які російські пі*араси буквально рівняли будинок за будинком, будинок за будинком. Потім російське СІЗО, де російські пі*араси намагалися вже "зруйнувати" "Мені та сотні моїх побратимів. Били чим тільки можна - руками, ногами, палицями, - били струмом, морили голодом", - розповів військовий.

"Чотири місяці, день у день. Я не розповідатиму в деталях, як проходив мій день. Повірте, це було пекло. Але я вистояв. Мої побратими вистояли. Хоча когось уже немає в живих", - додав він.

Артем зазначив, що показує свої фото не для того, щоби його пошкодували, а щоб зрозуміли, що там відбувалося.

&quot;Якщо пекло існує, я побував у ньому двічі&quot;: воїн, що повернувся з полону, знову йде на фронт і просить про допомогу&quot;Якщо пекло існує, я побував у ньому двічі&quot;: воїн, що повернувся з полону, знову йде на фронт і просить про допомогуАртем Дибленко показав, як він виглядає після російського полону (фото: facebook.com/polite.sniperr)

Артем просить про допомогу

Боєць пояснив, що залишив на "Азовсталі" всю свою амуніцію, з якою пройшов Донецький аеропорт. Він не хотів, щоб вона дісталася росіянам. Зараз Артем хоче повернутися на фронт, і для цього йому потрібна матеріальна допомога.

Реквізити для допомоги

Приват

4731 2196 0039 7024

Моно

5375 4141 1309 2430

Нагадаємо, Артем Дибленко з 2014 року захищав Україну в АТО, також він тримав оборону Донецького аеропорту разом з іншими кіборгами.

На початку повномасштабного російського вторгнення він у лавах 36-ї окремої бригади морської піхоти вирушив на захист Маріуполя.

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