"Если будет критически нужно". Нардеп сделала заявление о мобилизации женщин

Мобилизация на Украине продолжается для пополнения резервов армии. Женщины служат добровольно, но нардепка партии "Голос" Инна Совсун настаивает на принудительном привлечении женщин в ряды ВСУ в случае необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью нардепке программе "Это никто не будет смотреть".

Что сказала Инна Совсун

Совсун отметила, что в Конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Следовательно, она объяснила, поддерживает ли идею мобилизовать женщин.

"Популярный ответ, что женщин нельзя мобилизовывать, и президент сказал, что не подпишет закон. Но у нас в Конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано только мужчины или только женщины. Для мужчин прописано обязательно" обязательная служба, но обязанность защищать государство у нас записана для всех", - сказала депутат.

Она также отметила, что в Украине уже есть много служащих женщин.

"Если это будет критически нужно для обороны государства и у нас не будет кем заменить часть людей, которые служат в армии", - сказала Инна, по мобилизации женщин.

По словам Совсун, служба в армии "это не только служба "непосредственно на линии столкновения", а есть много должностей в тылу, которые могли бы занимать женщины".