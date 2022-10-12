MONATIK со слезами на глазах рассказал, почему не вернулся в Украину, когда началась война

Начало полномасштабной войны в Украине застало Дмитрия Монатика в Барселоне, где он был в отпуске. И хотя певец хотел как можно быстрее приехать на родину, но все же не решился на это.

Впервые MONATIK откровенно рассказал в интервью Маше Ефросининой, почему не возвращался в Украину после 24 февраля.

Почему не возвращался в Украину

В "Экзамене на откровенность" артист признается: решение остаться за границей далось ему непросто.

"Утром 24 февраля меня разбудила Ириша (жена Дмитрия - ред.) Она сказала, что началась война, и что наши украинские города бомбят. Эмоции, которые я тогда испытал, сложно описать словами. Меня моментально накрыл синдром выжившего. Хотелось срочно ехать домой, быть полезным…" - говорит певец.

Но переживания за семью "перекрывали этот пыл".

Монатик рассказал, что не мог оставить семью в Европе, потому что "как отец и муж должен был организовать им быт, место временного пребывания".

"И только после этого сразу вернулся в Украину", - объясняет звезда.

Дмитрий также отмечает, что у него с женой "был один чемодан, двое маленьких детей и абсолютное непонимание того, что делать, как действовать или куда ехать".

"Я просто не мог оставить их на произвол судьбы в такое сложное время. Пришлось подавить мужское эго и быть рядом с семьей, которая меня нуждалась", - добавляет певец.

При этом Монатики, говорит артист, сразу стали помогать абсолютно всем, кто к ним обращался, тратя собственные средства.

"Помогали волонтерам, своей огромной команде и их семьям. Делали и продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы помочь людям и стране", - рассказывает он.

Но со временем артист все же принял решение вернуться в Украину, оставив семью в безопасности.

Также артист говорит, что его маленькие дети - сыновья Даня и Платон - уже знают, что такое война.

"Знают, что Россия разрушает наши города и убивает людей… И каждый раз, когда я уезжаю, они спрашивают: "Когда мы теперь увидимся? Месяца через два?" Такой сложный вопрос… Мы объясняем им, что сейчас непростое время и мы должны держаться. И всегда подчеркиваем, что нам еще очень повезло, ведь многие потеряли или детей, или родителей. А мы живы…" - со слезами на глазах говорит Дмитрий.

Добавим, что с начала войны MONATIK активно занимается просветительской и социальной деятельностью, поддерживает военных, дал уже три благотворительных тура по Европе, помогает волонтерам, украинцам, а также творческим людям.