ВСУ в районе Бахмута местами продвинулись еще на 200 метров, - Череватый

Украинские военные продвинулись еще на 200 метров на некоторых участках возле Бахмута. При этом ВСУ продолжают держать оборону на юго-западе города.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"В течение недели наши подразделения там, где есть возможность, где нет большого риска потерь, продвигались, контратакуя противника, в частности за эти сутки на некоторых участках было в районе 200 метров пройдено", - заявил он.

Череватый добавил, что Бахмут остается приоритетной целью россиян.

"Они пытаются взять весь город полностью под свой контроль. Наши военные держат оборону, несколько зданий и фортификационных сооружений в юго-западной части города", - заявил он.

Ситуация в Бахмуте

Замглавы Министерства обороны Анна Маляр заявляла, что украинские защитники смогли вернуть часть господствующих высот в окрестностях и взять Бахмут в полуокружение. Она заверила, что ВСУ удерживают оборону в районе "Самолет".

Детальнее о ситуации в Бахмуте и о боях на этом направлении - читайте в материале РБК-Украина.

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