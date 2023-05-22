"Как погибает город": в сети показали, что сделали оккупанты с Бахмутом (фото)

Украинские военные продолжают удерживать Бахмут , хотя за город ведутся ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Оператор дрона с позывным "Енот" показал , как сейчас выглядит Бахмут во время борьбы за него.

Как сейчас выглядит Бахмут

"Наши "глаза" в Бахмуте - оператор дрона с позывным "Енотом" - не только разведывает место нахождения противника и корректирует нашу арту. Он еще фиксирует, как гибнет город от действий русских оккупационных войск", - сказано в сообщении.

Как выглядит Бахмут в мае 2023 года (фото: facebook.com/93OMBr)

Напомним, что Бахмут остается эпицентром боев на протяжении более восьми месяцев. В последние дни оккупанты продвигаются в городе, однако украинские защитники имеют успехи на флангах.

После заявления основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, что "Бахмут захвачен россиянами", президент Владимир Зеленский опроверг это.