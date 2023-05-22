"Як гине місто": у мережі показали, що зробили окупанти з Бахмутом (фото)

Українські військові продовжують утримувати Бахмут , хоча за місто ведуться запеклі бої з російськими окупантами.

Оператор дрона з позивним "Єнотом" показав , як зараз виглядає Бахмут під час боротьби за нього.

Як зараз виглядає Бахмут

"Наші "очі" в Бахмуті - оператор дрону з позивним "Єнот" - не тільки розвідує місце знаходження супротивника і коригує нашу арту. Він ще фіксує, як гине місто від дій російських окупаційних військ", - сказано в повідомленні.

Як виглядає Бахмут у травні 2023 року (фото: facebook.com/93OMBr)

Нагадаємо, що Бахмут залишається епіцентром боїв протягом понад вісім місяців. В останні дні окупанти просуваються у місті, проте українські захисники мають успіхи на флангах.

Після заяви засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, що "Бахмут захоплено росіянами", президент Володимир Зеленський спростував це.