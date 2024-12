Банкирша из Лондона бросила карьеру и стала буддистской монахиней: она открыла секрет настоящего счастья

У Эммы Слейд было все - отличная карьера, хороший дом, семья. Она работала в Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге, открывала счета на миллионы фунтов, имела достойную зарплату. Но одно важное событие полностью изменило ее жизнь и привело на совсем другой путь.

Во время деловой поездки в столицу Индонезии Джакарту ее ограбили под угрозой пистолета прямо в гостиничном номере. Выпускницу Кембриджа заставили сесть на пол, пока на ее голову был наставлен пистолет. Преступник в это время вытряхивал ее вещи. Полиция приехала только через несколько часов и спасла женщину.

Эмма описывает это событие, как "самый ужасный момент из своей жизни" и говорит, что это стало катализатором, который побудил ее отправиться в Бутан и там принять сан буддистской монахини.

"Есть многому, чему мы можем научиться у Бутана, значительная часть которого отражена в их видении валового национального счастья. Одной из ключевых вещей является то, как жители Бутана заботятся о своем уме в повседневной жизни. И на индивидуальном уровне это играет огромную роль в ритме жизни. Они находят время для молитвы, ездят на паломничество и в целом относятся к жизни более внимательно и взвешенно", - рассказала женщина.

По ее словам, жители Бутана, как и все остальные, сталкиваются с обычными жизненными стрессами. Но их умственный подход ко всем вызовам - это то, от чего другие страны могли бы извлечь пользу.

"Они глубоко понимают непостоянство, и это дает им большую способность отпускать вещи, а не сосредотачиваться на них. Я считаю, что это чрезвычайно способствует поддержанию более довольного и мудрого состояния ума, и это урок, который мы можем научиться применять больше в своей жизни", - говорит Эмма.

Ей понадобились годы, чтобы принять все, чему она училась у бутанцев. До того как стать монахиней, ее жизнь как старшего финансового аналитика была "быстрой и интеллектуально сложной".

Эмма и Далай-лама (фото: facebook.com/Emma Slade)

В 20 лет она в основном жила в Гонконге, во время разгара "экономики азиатских тигров", процветавшей в 1990-х годах. Ее жизнь проходила в анализе экранов, наполненных цифрами и инвестиционными данными, и в понимании сил, которые движут глобальными рынками.

Но нападение в Джакарте заставило ее осознать, что она может просто умереть и не сделать никаких настоящих изменений, не соединившись с другими значимым образом.

"Я помню, как открылась дверь моего отеля и я оказалась лицом к лицу с мужчиной, который направил пистолет прямо на меня. Страх был непреодолимым, но в тот момент, когда я присела на пол с нацеленным пистолетом в мою голову, я почувствовала нечто даже глубже, чем страх - глубокую скорбь. Что я никогда никого не любила. Это осознание пробило страх и осталось со мной надолго после этого события. Это посеяло зерно в моем сердце, которое впоследствии выросло в обязательство служить другим как можно лучше", - рассказала Эмма.

Стать монахиней было непросто и женщине пришлось дать обет безбрачия и взять на себя обязательство вести дисциплинированную и сдержанную жизнь. Для нее это "чистый и глубоко значимый" образ жизни, но это также означает отсутствие партнера рядом с ней, который будет участвовать во взлетах и падениях жизни.

Эмма стала первой западной женщиной, которая стала буддистской монахиней в Бутане (фото: facebook.com/Emma Slade)

Эмма добавила, что отсутствие еще кого-то рядом порой дается трудно, особенно из-за того, что "так мало людей понимают", что такое соединять миры Востока и Запада, как это делает она.

Эмма, которая теперь известна как Ана Пема Деки, основала благотворительную организацию, которая получила королевскую поддержку от герцога и герцогини Кембриджских в 2017 году во время их визита в Бутан. Также Эмма описала свой путь к буддизму в своей книге Set Free: A Life-Changing Journey From Banking to Buddhism in Bhutan.

Сейчас Эмма живет в Кенте вместе со своим сыном. Она инструктор по йоге и медитации, писательница. И она стала первой западной женщиной, которая стала буддистской монахиней в Бутане. Женщина продолжает руководить благотворительной организацией и регулярно ездит в Бутан.