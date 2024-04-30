ua en ru
Вт, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Планирует ли Эстония принудительно возвращать военнообязанных мужчин в Украину: ответ МВД

Эстония, Вторник 30 апреля 2024 11:25
UA EN RU
Планирует ли Эстония принудительно возвращать военнообязанных мужчин в Украину: ответ МВД Фото: планы Эстонии по возвращению потенциальных призывников в Украину (facebook com politseijapiirivalveamet)
Автор: Ярослава Борзова

У Министерства внутренних дел Эстонии нет плана принудительной репатриации на территорию Украины ее граждан, которые законно проживают в Эстонии и сбежали из-за войны. Это касается и мужчин призывного возраста, которые на родине могут быть мобилизованы.

Об этом заявила советница отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Мобилизация - это вопрос, касающийся государства и его граждан. У Министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации граждан Украины, законно проживающих в Эстонии и сбежавших из-за войны, в частности граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации", - отметила Викс.

Как отмечает издание, по состоянию на 26 апреля вид на жительство в Эстонии на основании временной защиты имели 6500 украинских мужчин в возрасте 18-60 лет.

По словам Викс, если граждане Украины мобилизационного возраста больше не смогут обменять свои просроченные паспорта на новые в посольстве Украины, то они лишатся возможности путешествовать.

"Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продление вида на жительство. В том числе на основании временной защиты", - отметила она.

Также советница подчеркнула, что действующий порядок допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств. Однако иностранец не может обратиться за визой в отсутствие действительного проездного документа.

Что этому предшествовало

Напомним, власти Украины запретили выдавать паспорта мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за пределами государства. Также с 23 апреля ограничили предоставление консульских услуг за границей.

Украинское правительство объясняет это новым законом о мобилизации. Консульские услуги планируют возобновить с 18 мая, когда начнет действовать закон, учитывая новые условия.

Следует отметить, что в Польше допустили, что могут помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Хотя позже МВД Польши пообещало предоставить временную защиту украинским беженцам без паспортов.

В частности, Польша считает, что Украина должна проявить инициативу по возвращению мужчин призывного возраста из-за границы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Эстония Мобилизация в Украине
NEWS
Обломки разлетелись на 1,5 км. Появилось видео удара кассетным снарядом по Одессе
Обломки разлетелись на 1,5 км. Появилось видео удара кассетным снарядом по Одессе
DAILY
Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"