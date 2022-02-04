Українські патрульні допомогли врятувати життя хлопчика, який задихався
У Білій Церкві Київської області патрульні допомогли однорічному хлопчику, який задихався. Зокрема, вони оперативно довезли малюка до лікарні.
Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції міста.
Так, інцидент стався у четвер, 3 лютого.
Зазначається, що до патрульних звернувся батько дитини та заявив, що його дитина задихається.
"Вчора, близько 19:00, на Піщаному масиві до поліцейських підійшов стурбований громадянин і повідомив, що йому терміново потрібно дістатися до лікарні, тому що його 1-річна дитина задихається", – йдеться у повідомленні.
Патрульні Дмитро Штукований та Дмитро Мельниченко відвезли на службовоу автомобілі чоловіка з дитиною до лікарні.
А там медики надали малюку кваліфіковану допомогу.
У коментарях користувачі вражені від небайдужості поліцейських.
- Поліцейські молодці, а от лікарі не дуже поспішають до дитини;
- Молодці! Найшвидшого одужання дитині;
- Дякую поліцейським за допомогу;
- Дякуємо за небайдужість.
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