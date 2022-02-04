Українські патрульні допомогли врятувати життя хлопчика, який задихався

У Білій Церкві Київської області патрульні допомогли однорічному хлопчику, який задихався. Зокрема, вони оперативно довезли малюка до лікарні.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції міста.

Так, інцидент стався у четвер, 3 лютого.

Зазначається, що до патрульних звернувся батько дитини та заявив, що його дитина задихається.

"Вчора, близько 19:00, на Піщаному масиві до поліцейських підійшов стурбований громадянин і повідомив, що йому терміново потрібно дістатися до лікарні, тому що його 1-річна дитина задихається", – йдеться у повідомленні.

Патрульні Дмитро Штукований та Дмитро Мельниченко відвезли на службовоу автомобілі чоловіка з дитиною до лікарні.

А там медики надали малюку кваліфіковану допомогу.

У коментарях користувачі вражені від небайдужості поліцейських.