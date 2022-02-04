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Українські патрульні допомогли врятувати життя хлопчика, який задихався

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П'ятниця 04 лютого 2022 15:38
Українські патрульні допомогли врятувати життя хлопчика, який задихався Поліцейські допомогли врятувати дитину (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Білій Церкві Київської області патрульні допомогли однорічному хлопчику, який задихався. Зокрема, вони оперативно довезли малюка до лікарні.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції міста.

Так, інцидент стався у четвер, 3 лютого.

Зазначається, що до патрульних звернувся батько дитини та заявив, що його дитина задихається.

"Вчора, близько 19:00, на Піщаному масиві до поліцейських підійшов стурбований громадянин і повідомив, що йому терміново потрібно дістатися до лікарні, тому що його 1-річна дитина задихається", – йдеться у повідомленні.

Патрульні Дмитро Штукований та Дмитро Мельниченко відвезли на службовоу автомобілі чоловіка з дитиною до лікарні.

А там медики надали малюку кваліфіковану допомогу.

У коментарях користувачі вражені від небайдужості поліцейських.

  • Поліцейські молодці, а от лікарі не дуже поспішають до дитини;
  • Молодці! Найшвидшого одужання дитині;
  • Дякую поліцейським за допомогу;
  • Дякуємо за небайдужість.

Раніше ми повідомляли, що у Києві жінка хотіла стрибнути з 12-го поверху з 3-річним сином на руках. Поліцейські годину вмовляли її злізти.

Також ми писали, що у Мелітополі мало не замерз на смерть чоловік під храмом у перехожих на очах.

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