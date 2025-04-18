"Я влюблен": Суханов откровенно заговорил о личной жизни

Почему Суханов не афиширует личную жизнь

"Счастье любит тишину. Перед кем мне хвастаться? Я могу хвастаться тем, что я с кем-то встретился, поговорил и обнародовал это интервью на YouTube-канале. Вот это действительно я сделал для того, чтобы люди посмотрели, и в какой-то степени я таким образом тоже хвастаюсь. Ну своим профессиональным. А чего мне хвастаться тем, что у меня есть счастье?" - риторически спросил ведущий.

Он подчеркнул, что практически не говорит об этом, так как у многих людей погибли родные и близкие.

В то же время на вопрос журналистки, влюблен ли Суханов сейчас, он ответил неоднозначно.

"Сейчас я влюблен. Я всегда влюблен. Потому что особенно сейчас нельзя жить без любви. В том числе без любви к каждому мгновению. Вот сегодня с проснулся и увидел в окно голубое небо, как на нашем флаге", - отметил Алексей.



Алексей Суханов (фото: facebook.com/mrsuhanov)

Что Суханов рассказал про интимные отношения

Телеведущий также рассказал о том, что он категорически не приемлет в сексуальных отношениях.

"Я отношусь к той категории людей, которые любят в постели только вдвоем", - подчеркнул он.

"У меня никогда не было в постели безобразных людей. В сексе были только красивые люди. Но я сторонник того, когда в постели только двое. Человек не определяется тем, с кем он живет: какого мнения, ориентации, возраста, статуса, национальности. Человек определяется своими чертами", - подчеркнул он.

Напомним, Алексей Суханов родился и вырос в РФ.

В 2012 году стал ведущим ток-шоу "Говорить Україна", а сегодня ведет программу "Говорить вся країна" и собственный YouTube-проект. В феврале 2014-го поддержал Революцію Гідності, а затем навсегда покинул РФ. В 2019 году получил украинское гражданство.