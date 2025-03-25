Сколько денег нужно для комфортной жизни в Киеве? Алексей Суханов удивил суммой

Известный телеведущий Алексей Суханов рассказал, какая сумма ему необходима для комфортной жизни в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий журналиста блогерше Ангелине Пичик.

Алексей признался, что деньги - это важный ресурс, но главное, чтобы их было достаточно для комфорта.

По словам 51-летнего ведущего, благодаря наличию собственного жилья ему вполне хватит пяти тысяч гривен.

"Знаете, деньги никогда не бывают лишними. Но их нужно столько, чтобы чувствовать себя счастливым. Мне достаточно пяти тысяч гривен. Конечно, со своей квартирой. В 51 год уже стоит иметь свою квартиру", - поделился он.

Реакция сети

Ответ Алексея Суханова изрядно удивил пользователей сети. В комментариях многие отметили его простоту и скромность, заметив, что он не имеет завышенных потребностей.

Он имеет в виду что у него не большие запросы, как у многих. Очень спокойный человек без понтов. Замечательный

Как приятно слышать этого приятного человека! Такой воспитанный, интеллигентный, мудрый человек!

Наконец-то адекватный человек

Очень положительные ответы. И действительно, главное, чтобы человек чувствовал себя счастливым, потому что даже имея большие деньги не все могут быть счастливыми по настоящему

Краткая биография Алексея Суханова

Алексей Суханов родился в российском городе Иваново. Высшее образование получил в Московском государственном университете коммерции.

Карьеру ведущего начал на российских телеканалах "Дождь", "ТВ3" и "РЕН ТВ".

В апреле 2012 года Суханов стал ведущим ток-шоу "Говорит Украина". В феврале 2014 года он поддержал Революцию Достоинства. После этого, в августе 2014 года, он уехал из России и покинул "РЕН ТВ". Алексей Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

Переехав в Украину, журналист продолжил карьеру на украинском телевидении. Несмотря на переезд в 2014 году, украинское гражданство он получил только в 2019 году.

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