RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Я справляюсь сама". Евгения Власова честно назвала сумму своего ежемесячного заработка

Евгения Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Евгения Власова призналась, сколько зарабатывает ежемесячно и что ей приносит доход.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы Славе Демину.

Сколько зарабатывает артистка

Евгения рассказала, что, несмотря на длительный перерыв в сценической карьере, она активно работала преподавательницей по вокалу.

Звезда также отметила, что продолжает получать доходы от прослушивания своих песен.

По ее словам, ежемесячные расходы на себя и свою 20-летнюю дочь, которая проживает за границей, составляют более 100 тысяч гривен.

Евгения Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

"Преподаю пение, современное пение, йога-пение и получаю роялти со своих песен. Что самое интересное, роялти есть до сих пор и очень неплохие. Не понимаю, как можно жить на тысячу или две долларов. У меня ребенок за границей и я справляюсь со всеми вопросами сама. Гораздо больше", - призналась Власова.

"Я умею зарабатывать и знаю, как это делать так, чтобы не терять свою женственность. Трачу и зарабатываю более 3 тыс. долл.", - добавила она.

Знаменитость признается, что когда-то эта сумма была значительно больше, потому что у нее было много концертов ежемесячно, что в конце концов ее истощило. Поэтому певица решила сократить количество своих выступлений и теперь стремится к балансу во всем.

"Приходится работать очень много, как никогда. Когда-то зарабатывала гораздо больше за один концерт, но была очень несчастной. Сейчас я зарабатываю меньше, чем когда-то, но я более счастливый человек, потому что делаю то, что я хочу", - заверила знаменитость.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса