"Я расплакалась": Тину Кароль довели до слез на съемках

Певица Тина Кароль на днях представила новый выпуск проекта "Дім звукозапису". В этот раз она пригласила группу ZIFERBLAT, чтобы музыканты дали "новую жизнь" легендарной песне "Друг", написанной Святославом Вакарчуком. И оказалось, что эксперимент настолько поразил Кароль, что она не могла сдержать слез.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Тина призналась в Stories на своей странице в Instagram .

Почему расплакалась Кароль

Участники группы ZIFERBLAT очень вдохновились песней "Друг". Океан Эльзы позволил дать треку новую жизнь, но это еще не все.

Вакарчук рассказал Кароль, как он писал эту песню. История ее создания довольно трогательная. Музыкант потратил на написание трека очень много времени.

"Я прочитал книгу "Хагакур. Путь самурая" и меня поразила история, точнее правило, что настоящий самурай никогда не должен показать никому, что он любит. На ситуацию современных отношений это классическая история, когда ты дружишь с девушкой и тебе она очень нравится. Ты боишься признаться в этом и потерять ее, даже как друга", - признался Вакарчук.

Вакарчук и Кароль (скриншот)

"В песне, безусловно, есть личный подтекст, но она стала шире, чем мое личное переживание. "Хочу тебе, хоч й на мить, але й нехай". Это конечная фраза, когда ты говоришь "хочу тебе", она и является сутью всей песни, когда ты наконец сублимируешь все свои стремления, энергии, эмоции, и ты говоришь:"буде, що буде", - также рассказал он.

История песни поразила Тину. Когда участники ZIFERBLAT начали петь, это ее сильно растрогало.

И только сейчас певица призналась, что это довело ее до слез. При этом она намекнула, что слова песни и, возможно, ее скрытые смыслы, не дали ей шансов сдержать эмоции.

Кароль довели до слез (скриншот)

"Я расплакалась на бэкстейдже. Ребята настолько преданно и содержательно выполняли, что я не могла сдержаться. Так о многом молчим... О чем никому не расскажем", - призналась Кароль.

К слову, новое звучание песни приятно поразило и комментаторов. Под видео они признаются, что даже не ожидали такого результата. Пользователи пишут:

"Той випадок, коли нічого не очікуєш, а після виконання не можеш підібрати слова вираження задоволення, які виникли під час звучання композиції. Це точно слухатимуть, ви неймовірну роботу зробили"

"Один з найсильніших випусків "ДЗЗ". Унікальний гурт, бажаю розвитку"

"Циферблат, ви фантастичні, це було неймовірно".

ZIFERBLAT - "Друг"

Полный выпуск шоу "ДЗЗ"