Как сегодня выглядит Маша Собко, которая своим пением покорила "Фабрику звезд" и Нацотбор на "Евровидение"

Маша Собко - украинская исполнительница, участница "Фабрики звезд" и победительница "Караоке на Майдане". Сегодня ей 33 года, она - мама двоих детей.

Что известно о жизни певицы и как она выглядит сейчас, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Карьера

В 2007 году девушка победила в программе "Караоке на Майдане", а в следующем году стала финалисткой и заняла третье место в телешоу "Шанс". После завершения проекта она боролась вместе с другими сильными исполнителями из предыдущих выпусков за новую победу и ее композиция "Глупая любовь" получила горячую ротацию на радио.

В 2010 году звезда стала финалисткой нацотбора на "Евровидение" вместе с Alyosha, заняв первое место и набрав с ней одинаковое количество баллов. Однако тогда судьи выбрали ее конкурентку.

Маша Собко сейчас (Фото: instagram.com/maria___sobko)

В том же году Мария также участвовала в шоу "Украина слезам не верит", где заняла третью поизицию. Кроме этого, Собко приобщалась к другим разнообразным творческим шоу, где часто занимала призовые места.

Однако по образованию у нее несколько другое направление. Певица училась в гимназии с углубленным изучением иностранных языков. После окончания школы поступила на факультет Международной информации и права в Институт международных отношений НАУ.

Маша Собко продолжает певческую карьеру (Фото: instagram.com/maria___sobko)

К слову, в списке популярнейших песен Марии такие: "Я тебя люблю", "Ненавижу", "Сон на Луне", "Пойдем со мной", "Случайное счастье". Также в период полномасштабной войны она стала выпускать песни на украинском, например, "Моя любов".

Маша Собко сейчас

Сегодня артистка активно ведет свои соцсети, и за ней следят более 25 тысяч пользователей. В блоге она демонстрирует фото и видео со своих выступлений и делится некоторыми подробностями касательно карьеры.

На сцене артистка предстает в эффектных образах, состоящих из элегантных брючных костюмов или ярких коротких платьев. Свои аутфиты она подчеркивает ярким макияжем и красивой прической.

Образы Маши на сцене (Фото: instagram.com/maria___sobko)

Личная жизнь Маши Собко

Путь певицы Мария успешно соединяет с семейной жизнью. В сети она часто выкладывает теплые кадры, на которых предстает вместе с мужем и детьми.

В октябре 2013 года, как известно, 33-летняя исполнительница вышла замуж за оператора Артема Онещака. В апреле 2015 года у них родилась дочь Малена, а сын Матвей появился на свет уже в период полномасштабной войны.

Маша Собко с мужем и детьми (Фото: instagram.com/maria___sobkо)

В комментариях подписчики не жалеют для Собко приятных слов и засыпают ее и ее семью комплиментами, отмечая, что знаменитость выглядит просто потрясающе.

После начала полномасштабного вторжения звезда выразила проукраинскую позицию и резкими заявлениями осудила российскую агрессию против украинцев.

Как можно понять с постов артистки, она в период войны проживает вместе с семьей в Украине.

Звезда воспитывает сына и дочь (Фото: instagram.com/maria___sobko)