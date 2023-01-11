"Я отомстила": Полякова призналась, как Маша Ефросинина сильно обидела ее дважды

Украинская ведущая Маша Ефросинина и известная певица Оля Полякова сейчас в очень хороших отношениях и дружат. Однако, как оказалось, раньше между ними был конфликт. Артистка заявила, что она дважды сильно обидела ее и она отомстила ей за это.

Что случилось

По словам певицы, она всегда хорошо относилась к Ефросининой. Поэтому согласилась прийти к ней на проект "Маша", но подруга "под**бывала все съемки, была зла и неприятна".

Затем Олю снова уговаривали пойти на программу к Маше, она не хотела идти, но в конце концов согласилась. Но ведущая снова была злой и не приятной к ней.

"Я все эти образы проглотила, ничего тебе не сказала, но запомнила. Меня очень уговаривали пойти на эту программу, я совсем не хотела к тебе идти, но меня уговорили. Пошла, и ты в этой программе снова была зла со мной. Ты сидела, оценивала меня. Там ты мне тоже очень не понравилась", - сказала Полякова.

Полякова рассказала о конфликте с Ефросининой (скрин)

В частности, спустя некоторое время Ефросинина снова пригласила певицу на интервью. Однако Полякова решила ее проучить и не пришла. Тогда Маша вместе с командой 8 часов ждала Олю, заплатила всем гонорары, аренду студии, но интервью так и не состоялось.

"Я приехала и поняла, что не могу идти к тебе на интервью. Не могу и не хочу. Это было впервые, когда я поняла, что действительно подставила тебя. И где-то я отомстила тебе", - отметила Оля.

Полякова рассказала о конфликте с Ефросининой (скрин)

Через некоторое время они во второй раз договорились об интервью и в этот раз певица уже пришла. По словам Поляковой, причиной этого стали положительные изменения в Ефросининой.

"Было время, когда с тобой было неприятно. Потому что всегда ожидала от тебя подкалывания. Ты это делала", - добавила певица.