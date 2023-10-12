"Я не могу в это поверить": Даниэль Салем сообщил о смерти близкого человека
Даниэль Салем, защищающий Украину на фронте, сообщил о трагедии в семье. У ресторатора не стало сестры.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram защитника.
У Даниэля Салема умерла сестра
Шоумен опубликовал совместное архивное фото со своей 19-летней сестрой и трогательно обратился к ней.
"Мне не верится! Мы давно не виделись с тобой, но я не могу поверить в то, что мы больше никогда не увидимся в этой жизни! Сладких снов тебе, моя сестра", - написал он.
Даниэль Салем с сестрой (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)
Что стало причиной смерти девушки - Даниэль не сообщил.
Коллеги и поклонники выразили соболезнования
Фоловеры мужчины поддержали его в комментариях.
- Жах який, світла памʼять
- Вибачте, а що сталося?
- У це неможливо повірити, такий маленький ангел
- О Боже, брате, прийми мої співчуття
- 19 років всього?! Який жах. Співчуваю!
- Що трапилося? Кріпись! Співчуваю
Недавно мы рассказывали, что поддержавшие войну в Украине предатели-"кролики" Данилец и Моисеенко неожиданно попрощались с Ниной Матвиенко.