"Я не можу в це повірити": Даніель Салем повідомив про смерть близької людини
Даніель Салем, який захищає Україну на фронті, повідомив про трагедію у родині. У ресторатора не стало сестри.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram захисника.
У Даніеля Салема померла сестра
Шоумен опублікував спільне архівне фото зі своєю 19-річною сестрою і зворушливо до неї звернувся.
"Мені не віриться! Ми давно не бачилися з тобою, але я не можу повірити в те, що ми більше ніколи не побачимось у цьому житті! Солодких снів тобі, моя сестро", - написав він.
Даніель Салем із сестрою (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)
Що стало причиною смерті дівчини - Даніель не повідомив.
Колеги та прихильники висловили співчуття
Фоловери чоловіка підтримали його у коментарях.
- Жах який, світла памʼять
- Вибачте, а що сталося?
- У це неможливо повірити, такий маленький ангел
- О Боже, брате, прийми мої співчуття
- 19 років всього?! Який жах. Співчуваю!
- Що трапилося? Кріпись! Співчуваю
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