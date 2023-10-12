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"Я не можу в це повірити": Даніель Салем повідомив про смерть близької людини

Четвер 12 жовтня 2023 10:03
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"Я не можу в це повірити": Даніель Салем повідомив про смерть близької людини Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)
Автор: Іванна Пашкевич

Даніель Салем, який захищає Україну на фронті, повідомив про трагедію у родині. У ресторатора не стало сестри.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram захисника.

У Даніеля Салема померла сестра

Шоумен опублікував спільне архівне фото зі своєю 19-річною сестрою і зворушливо до неї звернувся.

"Мені не віриться! Ми давно не бачилися з тобою, але я не можу повірити в те, що ми більше ніколи не побачимось у цьому житті! Солодких снів тобі, моя сестро", - написав він.

&quot;Я не можу в це повірити&quot;: Даніель Салем повідомив про смерть близької людини

Даніель Салем із сестрою (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Що стало причиною смерті дівчини - Даніель не повідомив.

Колеги та прихильники висловили співчуття

Фоловери чоловіка підтримали його у коментарях.

  • Жах який, світла памʼять
  • Вибачте, а що сталося?
  • У це неможливо повірити, такий маленький ангел
  • О Боже, брате, прийми мої співчуття
  • 19 років всього?! Який жах. Співчуваю!
  • Що трапилося? Кріпись! Співчуваю

Нещодавно ми розповідали, що зрадники-"кролики" Данилець і Моїсеєнко, які підтримали війну в Україні, несподівано попрощалися з Ніною Матвієнко.

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