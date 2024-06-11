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"Я молюсь". Мадонна поддержала украинских детей, страдающих от войны

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Автор: Иванна Пашкевич

Американская певица Мадонна неожиданно высказалась в поддержку украинских детей, которые страдают от российского вторжения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Мадонна поддержала маленьких украинцев

Исполнительница опубликовала трогательное видео, в котором показаны сцены с детьми со всего мира, страдающих от войны.

Она подчеркнула, что они не должны этого делать, несмотря ни на какие обстоятельства.

"Там, где есть конфликт, страдают дети. Украина, Палестина, Израиль, Йемен, Сирия, Нигерия, Конго, Малави... Список продолжается и продолжается. Мы можем не со всем соглашаться. Но я молюсь, чтобы мы все согласились, что наших детей нужно защищать", - сказала исполнительница.

Певица напомнила, что 15 июня в Швейцарии пройдет Саммит мира, который будет посвящен прекращению войны в Украине и возвращению более 19 тысяч украинских детей, разлученных с семьями и депортированных в Россию.

"Я за мир для всех детей везде. Во всем мире. И я никогда не остановлюсь! Надеюсь, ты присоединишься ко мне", - написала певица.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Мадонна выразила поддержку Украине. В октябре 2023 года певица выступила на сцене с украинским флагом.

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