В Виннице дети собрали для армии более миллиона гривен: юных волонтеров наградили (видео)

В Виннице дети для поддержки защитников Украины участвовали в благотворительных аукционах, пекли вкусности, мастерили браслеты и игрушки, продавали цветы. Юные волонтеры вырученные средства направляли на покупку продуктов и теплых вещей для военных, амуниции и солнечные панели.

Так с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину дети из Винницы собрали на нужды ВСУ более миллиона гривен, говорится в сюжете "Суспільне".

Сейчас в Винницком молодежном центре 20 детей-волонтеров получили благодарность от мэрии и награды, павербанки, сладости и флаги Украины и Винницы.

Награждение детей-волонтеров в Виннице (фото: скриншот)

"Когда началась война, я поняла, что каждый может помочь ускорить нашу победу, и начала изготавливать браслеты из бисера и мягкие игрушки", - рассказала 13-летняя Анастасия Тихолаз, которая так смогла наторговать 10 тысяч гривен. Все деньги передала военным.

Анастасия Тихолаз, юная волонтерка из Винницы (фото: скриншот)

А 16-летний Николай Швец сначала плел сетки в молодежном центре "Квадрат", потом проводил мастер-классы по изготовлению оригами для детей и взрослых, а также школьник участвовал в благотворительных аукционах. Подросток собрал более 30 тысяч гривен, и останавливаться на этом не собирается.

"Я знаю, что чем-то помогаю, чем-то поддерживаю. Ты общаешься со многими военными, которые тебя благодарят, говорят, что ты молодец. И это тебя заряжает. Я продолжаю этим заниматься", - сказал мальчик.

Николай Швец продолжает свою волонтерскую деятельность (фото: скриншот)

Чтобы помочь бойцам Сил обороны Украины, братья Иван и Андрей Рощук продавали цветы. Маленькие волонтеры на собственном дворе срезали ландыши, пионы, сирень, которые продавали, собрав 20 тысяч гривен. На эти средства купили для военных солнечную панель и подзарядную станцию.

Старший Иван признается, что в первые дни они с братом стеснялись, но "дальше уже нет".

Братья Иван и Андрей Рощук стали героями сюжетов на ТВ (фото: скриншот)

"Каждый день мы стояли с самого утра до двух-трех часов дня. Военные - это наши защитники. Без них бы были бы уже не украинцами. И надо им помогать, чтобы приблизить победу", - рассказывают братья.

Их мама Ольга Кваша отмечает, что поддерживала инициативу сыновей, и очень ими гордится.

Видео: в Виннице наградили маленьких волонтеров, которые собрали на нужды армии более 1 миллиона гривен